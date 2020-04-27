Витаминная запеканка от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Лора Филиппова.
КУРИНАЯ ЗАПЕКАНКА С БРОККОЛИ И ТЫКВОЙ
Ингредиенты
филе куриное - 300 гр,
брокколи - 200 гр,
тыква - 200 гр,
яйца -2 шт,
молоко - 100 мл.
соль - по вкусу,
черный молотый перец - по вкусу,
кукурузный крахмал - 1 ст. л,
твердый сыр - по вкусу.
Приготовление
Филе промываем и перемалываем блендером. Овощи чистим, опускаем в кипящую воду на 2-3 минуты, после чего также отправляем их в блендер.
Добавляем в блендер яйца и молоко (совсем немного, для консистенции пюре). Все измельчаем до однородного состояния. Соединяем измельченные овощи с фаршем, солим, перчим, добавляем крахмал.
Выкладываем массу в форму для запекания, лучше на пергамент, посыпаем тертым сыром. Запекаем при температуре 180 градусов примерно 40-45.
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