Витамин Е: озвучена польза для организма и продукты, в которых он содержится

Витамин Е – мощный антиоксидант, играющий важную роль в организме. Он укрепляет иммунную систему, защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, а также уменьшает риски некоторых видов рака.

Среди продуктов, которые содержат его в высоких количествах, следует выделить растительные масла, шпинат, брокколи, киви, яйца, орехи и обогащенные хлопья.

OBOZREVATEL вместе с thehealthy.com предлагает более подробно ознакомиться с их пользой для организма и результатами некоторых исследований.

Как повысить уровень витамина Е?

Ключом к получению достаточного количества витамина Е является употребление продуктов, богатых этим антиоксидантом. Прием добавки может показаться более простым способом, однако многие эксперты не советуют этого делать. Витамин Е дает реальную пользу с натуральной пищей, а вот с добавками происходит совсем другая история – их связывают с множеством проблем со здоровьем, включая повышенный риск кровотечения и инсульта.

Растительные масла

"Растительные масла, полученные из зародышей пшеницы, подсолнечника или семян сафлора красильного, являются одними из лучших источников витамина Е", – отмечают эксперты Национального института здоровья в США (NIH). Например, одна столовая ложка подсолнечного масла обеспечивает около 28% ежедневной нормы витамина Е, а масло из зародышей пшеницы – 100%.

Зелень и овощи

Стоит отметить, что приготовленные порции шпината и брокколи содержат большее количество витамина Е, чем сырые овощи. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Food Science and Biotechnology, в витамине Е содержится четыре токоферола (альфа, бета, гамма и дельта), среди которых первый обладает наибольшей антиоксидантной активностью.

Как оказалось, приготовление свежей брокколи, мангольда, шпината и цуккини приводит к значительному увеличению уровня альфа-токоферола, а картофеля, батата и моркови – к его снижению.

Яйца

Желтки содержат витамин Е и другие питательные вещества. Чтобы увеличить их потребление, необходимо ругулярно добавлять яйца в различные овощные салаты. В исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Nutrition, говорится, что потребление вареных яиц является эффективным способом увеличения абсорбции альфа-токоферола и гамма-токоферола из продуктов, которые содержат витамин Е (например, свежий салат из смешанных овощей).

Орехи

Орехи, такие как арахис и фундук, являются одними из лучших источников витамина Е, однако наиболее богатым считается миндаль. Употребление его в пищу также помогает поддерживать необходимый уровень холестерина (ЛПНП).

Обогащенные хлопья

Многие утренние злаки обогащены витамином Е, однако его количество может значительно варьироваться. Некоторые бренды не имеют ни одного, в то время как другие имеют 100 или более процентов ежедневной нормы. Необходимо лучше проверять этикетку. Таким образом, вы будете уверены, что едите полезный продукт.

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