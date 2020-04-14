Виды глазури для пасхального кулича

Пасхальный кулич - это выпечка, которая требует определенных навыков и старания. И, разумеется, каждая хозяйка хочет украсить свой кулич как можно лучше.

OBOZREVATEL решил напомнить способы приготовления глазури для пасхальных куличей.

БЕЛКОВАЯ ГЛАЗУРЬ

Ингредиенты:

Сахарная пудра - 250 гр,

Белок - 1 шт,

Сок лимона - 1 ч. л.

Приготовление:

Берем яйцо, отделяем белок от желтка. Начинаем взбивать белок при помощи миксера. Через несколько минут добавляем к белку сок лимона и начинаем постепенно всыпать в чашу миксера сахарную пудру. Взбиваем массу до загустения. Глазурь наносим на кулич сразу после приготовления, так как она быстро застывает.

ГЛАЗУРЬ С КРАХМАЛОМ

Ингредиенты:

Белок - 1 шт,

Сахарная пудра - 200 гр,

Крахмал - 0,5 ч.л,

Сок лимона - 0,5 ч.л.

Приготовление:

В яичный белок добавляем немного лимонного сока и сразу же всыпаем сахарную пудру. Взбиваем массу миксером до белого состояния, после чего добавляем крахмал. Взбиваем массу еще несколько минут, после чего можно наносить ее на кулич. Плюс этой глазури в том, что она не очень быстро застывает, поэтому вы можете приготовить ее сразу для нескольких куличей.

ГЛАЗУРЬ НА ВОДЯНОЙ БАНЕ

Ингредиенты:

Сахар - 180 гр,

Ванилин - щепотка,

Соль - щепотка,

Белки - 100 гр.

Сахарная пудра - 50 гр.

Приготовление:

В белки добавляем соль, ванилин и сахар. Ставим миску с белками на водяную баню и размешиваем венчиком до полного растворения сахара. Как только сахар растворится, снимаем миску с водяной бани и взбиваем массу при помощи миксера. Взбиваем глазурь до устойчивых пиков после чего добавляем 50 грамм сахарной пудры и еще раз все взбиваем.

ГЛАЗУРЬ С ЖЕЛАТИНОМ

Ингредиенты:

Сок лимона - 0,5 ч.л,

Желатин - 1 ч. л.,

Вода - 4 ч.л,

Сахарная пудра - 100 гр.

Приготовление:

Ложку желатина заливаем двумя ложками воды и оставляем на 30-40 минут. Перемешайте желатин с водой, чтобы он не превратился в ком.

Через 30-40 минут насыпаем сахарную пудру в сотейник. Добавляем две ложки воды и доводим массу до кипения. Добавляем сок лимона. Снимаем массу с огня, добавляем разбухший желатин и начинаем вбивать массу миксером.

Взбиваем глазурь до тех пор, пока она не побелеет. Так как эта глазурь очень быстро застывает, на кулич наносим ее сразу после приготовления.

ГЛАЗУРЬ НА СУХОМ МОЛОКЕ

Ингредиенты:

Сухое молоко - 60 гр,

Сахарная пудра - 1 ч.л,

Вода - 25 мл.

Приготовление:

Сухое молоко и сахарную пудру смешиваем и просеиваем через мелкое сито, чтобы убрать комочки. Добавляем теплую кипяченую воду и перемешиваем массу до получения глазури необходимой консистенции. Глазурь наносим на кулич сразу после приготовления.

ГЛАЗУРЬ НА СГУЩЕНКЕ

Ингредиенты:

Сгущенное молоко - 100 мл,

Сахарная пудра - 30 гр,

Сухое молоко - 30 гр.

Приготовление:

В миску наливаем сгущенное молоко, добавляем сухое молоко и начинаем все взбивать при помощи миксера. Добавляем сахарную пудру и продолжаем взбивать смесь до загустения. При отсутствии миксера массу можно взбить кухонным венчиком.

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