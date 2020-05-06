Виагра не нужна: топ-8 продуктов, повышающих тестостерон у мужчин
Существует целый ряд продуктов, употребление которых благотворно действует на мужское здоровье. повышая в организме тестостерон.
Кроме улучшения сексуальных способностей, этот гормон играет большую роль в наборе мышечной массы и благоприятно воздействует на костные ткани, информирует menslife.com.
Топ продуктов для повышения тестостерона
Устрицы
Этот морепродукт – безоговорочный лидер по содержанию цинка, который улучшает качество спермы и половую функцию.
Дефицит цинка серьезно влияет на половую дисфункцию и снижение тестостерона.
Имбирь
Ежедневное употребление имбиря увеличивает количество тестостерона на 17-18 процентов. Корень имбиря рекомендуется добавлять в салаты, свежевыжатые соки или чай.
Соевое молоко
Это молоко богато витамином D, который поддерживает нормальное количества тестостерона в организме.
Также с этой целью полезно употребление и растительного молока из миндаля, льна. В большом количестве витамин D содержится и в грибах шиитаке.
Листовые овощи зеленого цвета
Зеленые листовые овощи насыщены магнием, который снимает нервное напряжение и благоприятно сказывается на мужской половой функции.
Использовать в салате можно любую листовую зелень: белокочанную капусту, салат Айсберг, руколу, шпинат, петрушку, кинзу.
Рыбий жир и жирные сорта рыбы
Эти продукты богаты жирными кислотами Омега-3, которые не только благотворно влияют на работу сердца и сосудов, но и способствуют выработке мужского гормона.
Особенно полезны сельдь, мойва, сардины, форель или же скумбрия.
Репчатый лук
Так же, как и рыба, лук положительно действует на сердце и сосуды. Кроме того, он улучшает половую функцию.
Если смущает запах лука, можно употреблять его в маринованном виде.
Гранат
Гранат повышает выработку тестостерона на 24 процента. Кроме этого, он богат антиоксидантами, улучшает функционирование сердца и помогает снизить последствия стресса.
Оливковое масло
Нерафинированное масло холодного отжима сохраняет больше полезных свойств. Такой продукт улучшает здоровье, в частности, улучшает состояние репродуктивной системы.
Полезные свойства єтих продуктов для мужского здоровья тщательно изучались учеными и экспертами, их положительный эффект доказан на 100 процентов. Однако, чтобы он был постоянным, требуется регулярное употребление их в пищу, здоровый образ жизни и занятия спортом.
Как сообщал OBOZREVATEL, дрожжевое тесто признано самым опасным для употребления во время коронавирусной пандемии, поскольку негативно влияет на укрепление иммунитета.