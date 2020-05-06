Виагра не нужна: топ-8 продуктов, повышающих тестостерон у мужчин

Существует целый ряд продуктов, употребление которых благотворно действует на мужское здоровье. повышая в организме тестостерон.

Кроме улучшения сексуальных способностей, этот гормон играет большую роль в наборе мышечной массы и благоприятно воздействует на костные ткани, информирует menslife.com.

Топ продуктов для повышения тестостерона

Устрицы

Этот морепродукт – безоговорочный лидер по содержанию цинка, который улучшает качество спермы и половую функцию.

Дефицит цинка серьезно влияет на половую дисфункцию и снижение тестостерона.

Имбирь

Ежедневное употребление имбиря увеличивает количество тестостерона на 17-18 процентов. Корень имбиря рекомендуется добавлять в салаты, свежевыжатые соки или чай.

Соевое молоко

Это молоко богато витамином D, который поддерживает нормальное количества тестостерона в организме.

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Также с этой целью полезно употребление и растительного молока из миндаля, льна. В большом количестве витамин D содержится и в грибах шиитаке.

Листовые овощи зеленого цвета

Зеленые листовые овощи насыщены магнием, который снимает нервное напряжение и благоприятно сказывается на мужской половой функции.

Использовать в салате можно любую листовую зелень: белокочанную капусту, салат Айсберг, руколу, шпинат, петрушку, кинзу.

Рыбий жир и жирные сорта рыбы

Эти продукты богаты жирными кислотами Омега-3, которые не только благотворно влияют на работу сердца и сосудов, но и способствуют выработке мужского гормона.

Особенно полезны сельдь, мойва, сардины, форель или же скумбрия.

Репчатый лук

Так же, как и рыба, лук положительно действует на сердце и сосуды. Кроме того, он улучшает половую функцию.

Если смущает запах лука, можно употреблять его в маринованном виде.

Гранат

Гранат повышает выработку тестостерона на 24 процента. Кроме этого, он богат антиоксидантами, улучшает функционирование сердца и помогает снизить последствия стресса.

menslife.com

Оливковое масло

Нерафинированное масло холодного отжима сохраняет больше полезных свойств. Такой продукт улучшает здоровье, в частности, улучшает состояние репродуктивной системы.

Полезные свойства єтих продуктов для мужского здоровья тщательно изучались учеными и экспертами, их положительный эффект доказан на 100 процентов. Однако, чтобы он был постоянным, требуется регулярное употребление их в пищу, здоровый образ жизни и занятия спортом.

Как сообщал OBOZREVATEL, дрожжевое тесто признано самым опасным для употребления во время коронавирусной пандемии, поскольку негативно влияет на укрепление иммунитета.

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