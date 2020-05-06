Виагра не нужна: топ-8 продуктов, повышающих тестостерон у мужчин

Существует целый ряд продуктов, употребление которых благотворно действует на мужское здоровье. повышая в организме тестостерон.
Кроме улучшения сексуальных способностей, этот гормон играет большую роль в наборе мышечной массы и благоприятно воздействует на костные ткани, информирует menslife.com.
Топ продуктов для повышения тестостерона
Устрицы
Этот морепродукт – безоговорочный лидер по содержанию цинка, который улучшает качество спермы и половую функцию.
Дефицит цинка серьезно влияет на половую дисфункцию и снижение тестостерона.
Имбирь
Ежедневное употребление имбиря увеличивает количество тестостерона на 17-18 процентов. Корень имбиря рекомендуется добавлять в салаты, свежевыжатые соки или чай.
Соевое молоко
Это молоко богато витамином D, который поддерживает нормальное количества тестостерона в организме.
viewside.net
Также с этой целью полезно употребление и растительного молока из миндаля, льна. В большом количестве витамин D содержится и в грибах шиитаке.
Листовые овощи зеленого цвета
Зеленые листовые овощи насыщены магнием, который снимает нервное напряжение и благоприятно сказывается на мужской половой функции.
Использовать в салате можно любую листовую зелень: белокочанную капусту, салат Айсберг, руколу, шпинат, петрушку, кинзу.
Рыбий жир и жирные сорта рыбы
Эти продукты богаты жирными кислотами Омега-3, которые не только благотворно влияют на работу сердца и сосудов, но и способствуют выработке мужского гормона.
Особенно полезны сельдь, мойва, сардины, форель или же скумбрия.
Репчатый лук
Так же, как и рыба, лук положительно действует на сердце и сосуды. Кроме того, он улучшает половую функцию.
Если смущает запах лука, можно употреблять его в маринованном виде.
Гранат
Гранат повышает выработку тестостерона на 24 процента. Кроме этого, он богат антиоксидантами, улучшает функционирование сердца и помогает снизить последствия стресса.
menslife.com
Оливковое масло
Нерафинированное масло холодного отжима сохраняет больше полезных свойств. Такой продукт улучшает здоровье, в частности, улучшает состояние репродуктивной системы.
Полезные свойства єтих продуктов для мужского здоровья тщательно изучались учеными и экспертами, их положительный эффект доказан на 100 процентов. Однако, чтобы он был постоянным, требуется регулярное употребление их в пищу, здоровый образ жизни и занятия спортом.
Как сообщал OBOZREVATEL, дрожжевое тесто признано самым опасным для употребления во время коронавирусной пандемии, поскольку негативно влияет на укрепление иммунитета.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.