Весенний авитаминоз: что это за явление и как с ним бороться

Весенний авитаминоз – проблема, которая в конце зимы начинает волновать многих. Но, строго говоря, то, что мы называем "весенним авитаминозом" — не совсем авитаминоз с медицинской точки зрения.

Правильное питание – верный путь к здоровью

Авитаминоз – это заболевание, возникающее вследствие полного отсутствия какого-либо витамина в рационе. Вы слышали про цингу? Это неприятное состояние (пример авитаминоза), сопровождающееся сыпью, кровоточивостью десен, выпадающими зубами и синяками по всему телу – итог отсутствия в рационе витамина С.

"Весенний авитаминоз" правильнее было бы назвать "полигиповитаминозом" — комплексным уменьшением поступления в организм незаменимых веществ с пищей. Да, к сожалению, зимой мы едим меньше свежих и цельных продуктов, увлекаемся выпечкой, сладостями, фаст-фудом.

Нехватка витаминов может приводить к ломкости волос

Полигиповитаминоз может приводить к временным нарушениям в работе эндокринной системы, к сухости кожи, ломкости волос, ослаблению иммунитета. Вот только завышенными дозами аскорбиновой кислот ситуацию не исправить. И назначать самому себе поливитаминные комплексы для лечения авитаминоза – не лучшее решение, поскольку полезные вещества из подобных таблеток усваиваются значительно хуже, чем из пищи.

Как поддержать организм в конце зимы? Как не допустить весенний авитаминоз у себя и членов своей семьи? OBOZREVATEL подготовил для вас пять простых лайфхаков. Соблюдение этих правил поможет снизить риск возникновения простуды, улучшит ваше настроение, а также состояние кожи и волос. Чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы.

Огород на подоконнике

Микрогрины

Наши мамы и бабушки не зря зимой выращивали лук на кухне. Подобная "доморощенная" зелень способна покрыть недостаток витаминов С, К и А. Например, перьевой лук содержит практически суточную дозу этих нутриентов в 100 граммах. Кроме лука на подоконнике отлично приживаются сельдерей, укроп и петрушка.

Современная новинка для борьбы с авитаминозом – микрогрины и зерновые проростки. Пророщенный горошек, бобы маш, овес, пшеница, клевер и другие семена содержат в легко усваиваемой форме много витамина В1, калия, магния и фосфора.

Вырастить микрогрины несложно. Семена необходимо промыть, выложить на тарелку, застеленную салфеткой, и залить небольшим количеством воды. Через пару дней "витаминная бомба" будет готова! Начинать опыты по проращиванию лучше с бобов маш (мунг) – они наименее капризны и требовательны к условиям.

Не забывайте ежедневно добавлять свежую зелень к своим блюдам!

Каши, бобовые и орехи

Зерновые и орехи

Мы привыкли думать, что большинство витаминов содержится в овощах и фруктах, но на самом деле это не совсем так. Фрукты-овощи – ценный источник витамина С, калия, флавоноидов, но основную часть таких полезных компонентов, как витамины группы В, витамин Е, магний, кальций, фосфор, селен, человек получает из зерновых продуктов, бобовых и орехов.

Следите за тем, чтобы в вашем рационе каждый день присутствовало 20-30 грамм орешков или семечек и порция цельнозерновой каши или блюдо из бобовых.

Подкормите свою микрофлору

Квашенная капуста

Микрофлора нашего кишечника также синтезирует некоторые витамины и помогает в борьбе с авитаминозом – это биотин, витамин В1, В2, В6, К2. Но для того, чтобы микрофлора могла выполнять свои функции правильно и в полном объеме, необходимо позаботиться о ее здоровье.

К сожалению, большинство продуктов, содержащих "живые бактерии" (пробиотики) оказываются малоэффективными. Вместо этого добавьте в свой рацион пищу, которая способна "подкормить" не только вас, но и вашу микрофлору (пребиотики) – это лен, домашняя квашенная капуста, кимчи, грибы.

Прогулки на свежем воздухе

Прогулка с собакой

Не забывайте, что ежедневные прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, помогают вам снизить риск нехватки витамина Д, стимулируют работу иммунной системы и улучшают настроение.

Рыба, морепродукты и яйца

Морепродукты

Принято считать, что растительная пища снабжает нас витаминами, а животная – белком. На самом деле, ряд ценных компонентов (витаминов и витаминоподобных веществ) можно встретить исключительно в животных продуктах.

Например, это витамин В12, защищающий человека от развития анемии – им особенно богата рыба и морепродукты. Или холин (витамин В4), необходимый для нормальной работы нервной системы – он содержится в яйцах.

Рыба и яйца также богаты витамином Д, незаменимыми жирами Омега-3, серой, йодом и фтором.

На сегодняшний день диетологи рекомендуют съедать 1-2 яйца в день, а также добавлять в свой рацион 2-3 порции рыбы еженедельно.

Будьте здоровы — и пусть то, что называют весенним авитаминозом,, вас никогда не коснется!

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