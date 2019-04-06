Великий пост 2019: топ-4 рецепта вкусных постных блюд

В понедельник, 11 марта, у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 27 апреля. Согласно традициям, на этот период нужно исключить из меню мясо, рыбу молоко и алкоголь. Но это не значит, что теперь ваш рацион станет скучным и невкусным.
Поэтому издание КП в Украине поделилось топ-4 рецептами самых простых в приготовлении блюд, которые являются и постными, и в то же время вкусными.
Паста с помидорами и базиликом
Ингредиенты:
Паста с помидорами и базиликом
Фото: pomidorchik.com
0,5 пачки спагетти
4 шт. моркови
2 шт. репчатого лука
4 шт. помидоров
3-4 зубчика чеснока
3-4 ст.л. растительного масла
0,5 л. овощного бульона
по вкусу соль и сахар
пучок свежего базилика
Способ приготовления:
Порежьте лук и морковь тонкой соломкой и слегка припустите в растительном масле. Затем нарежьте дольками помидоры и отправьте в ту же сковороду — продолжайте готовить несколько минут, пока они не превратятся в пюре.
Затем добавьте к овощам немного бульона и тушите под закрытой крышкой еще около 5 минут. Доведите соус до вкуса: добавьте немного соли, сахара, чеснока и свежего базилика.
Сварите спагетти и выложите на тарелку. Полейте сверху томатно-базиликовым соусом и подавайте к столу.
Ризотто с грибами
Ингредиенты:
Ризотто с грибами
Фото: povarenok.ru
1 стакан риса
6-8 шт. помидоров черри
горсть шампиньонов
горсть оливок без косточек -
0,5 шт. лука
0,5 л. овощного бульона
по вкусу соль и зелень
Способ приготовления:
Обжарьте мелконарезанный лук, затем засыпьте к нему промытый рис. Добавьте около чверти стакана горячего бульона и готовьте, перемешивая, 2 минуты.
Затем добавьте к рису оставшийся бульон и варите на медленном огне до полной готовности. Пожарьте грибы и помидоры черри — добавьте их к рису вместе с оливками.
Блины на минеральной воде
Ингредиенты:
Блины на минеральной воде
Фото: ivona.bigmir.net
1 бутылка минеральной воды
150-200 г муки
1 ст.л. сахара
3 ст.л. растительного масла
щепотка соли
Способ приготовления:
Добавьте в минеральную воду муку — взбейте. Затем, к готовому тесту добавьте соль, сахар, растительное масло и аккуратно перемешайте.
Затем выпекайте блины на смазанной растительным маслом раскаленной сковороде. Подавайте их с медом или вареньем.
Грузинское лобио
Ингредиенты:
Грузинское лобио
Фото: bystryerecepty.ru
1 стакан красной консервированной фасоли
0,5 стакана очищенных грецких орехов
3 зубчика чеснока
3 ст.л. оливкового масла
по вкусу: соль, хмели-сунели, петрушка и кинза
Способ приготовления:
Измельчите грецкие орехи, затем мелко нарежьте кинзу и петрушку. Зубчик чесноке раздавите в чесночнице.
Смешайте консервированную фасоль с измельченными орехами, добавьте хмели-сунели, соль, чеснок и заправьте оливковым маслом. Готовое блюдо выложите на тарелку и посыпьте рубленой зеленью.
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