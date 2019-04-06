Великий пост 2019: топ-4 рецепта вкусных постных блюд

В понедельник, 11 марта, у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 27 апреля. Согласно традициям, на этот период нужно исключить из меню мясо, рыбу молоко и алкоголь. Но это не значит, что теперь ваш рацион станет скучным и невкусным.

Поэтому издание КП в Украине поделилось топ-4 рецептами самых простых в приготовлении блюд, которые являются и постными, и в то же время вкусными.

Паста с помидорами и базиликом

Ингредиенты:

Паста с помидорами и базиликом Фото: pomidorchik.com

0,5 пачки спагетти

4 шт. моркови

2 шт. репчатого лука

4 шт. помидоров

3-4 зубчика чеснока

3-4 ст.л. растительного масла

0,5 л. овощного бульона

по вкусу соль и сахар

пучок свежего базилика

Способ приготовления:

Порежьте лук и морковь тонкой соломкой и слегка припустите в растительном масле. Затем нарежьте дольками помидоры и отправьте в ту же сковороду — продолжайте готовить несколько минут, пока они не превратятся в пюре.

Затем добавьте к овощам немного бульона и тушите под закрытой крышкой еще около 5 минут. Доведите соус до вкуса: добавьте немного соли, сахара, чеснока и свежего базилика.

Сварите спагетти и выложите на тарелку. Полейте сверху томатно-базиликовым соусом и подавайте к столу.

Ризотто с грибами

Ингредиенты:

Ризотто с грибами Фото: povarenok.ru

1 стакан риса

6-8 шт. помидоров черри

горсть шампиньонов

горсть оливок без косточек -

0,5 шт. лука

0,5 л. овощного бульона

по вкусу соль и зелень

Способ приготовления:

Обжарьте мелконарезанный лук, затем засыпьте к нему промытый рис. Добавьте около чверти стакана горячего бульона и готовьте, перемешивая, 2 минуты.

Затем добавьте к рису оставшийся бульон и варите на медленном огне до полной готовности. Пожарьте грибы и помидоры черри — добавьте их к рису вместе с оливками.

Блины на минеральной воде

Ингредиенты:

Блины на минеральной воде Фото: ivona.bigmir.net

1 бутылка минеральной воды

150-200 г муки

1 ст.л. сахара

3 ст.л. растительного масла

щепотка соли

Способ приготовления:

Добавьте в минеральную воду муку — взбейте. Затем, к готовому тесту добавьте соль, сахар, растительное масло и аккуратно перемешайте.

Затем выпекайте блины на смазанной растительным маслом раскаленной сковороде. Подавайте их с медом или вареньем.

Грузинское лобио

Ингредиенты:

Грузинское лобио Фото: bystryerecepty.ru

1 стакан красной консервированной фасоли

0,5 стакана очищенных грецких орехов

3 зубчика чеснока

3 ст.л. оливкового масла

по вкусу: соль, хмели-сунели, петрушка и кинза

Способ приготовления:

Измельчите грецкие орехи, затем мелко нарежьте кинзу и петрушку. Зубчик чесноке раздавите в чесночнице.

Смешайте консервированную фасоль с измельченными орехами, добавьте хмели-сунели, соль, чеснок и заправьте оливковым маслом. Готовое блюдо выложите на тарелку и посыпьте рубленой зеленью.

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