Вегетарианство: диетолог рассказал, почему оно подходит для большинства

Вегетарианство - это абсолютно здоровый способ питания, который при разумно составленном рационе является сбалансированным и во многих случаях полезным для профилактики многих заболеваний.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила врач-диетолог Вера Паламарь.

Академия питания и диетологии США подтверждает, что такая диета подходит для большинства людей на всех этапах жизненного цикла, в том числе женщинам во время беременности и лактации, новорожденным, детям, подросткам, пожилым людям, а также спортсменам.

Вегетарианство - это тип питания , при котором в рацион входит растительная и молочная пища, а также яйца. Вегетарианство - это отказ от потребления мяса, рыбы и морепродуктов. Главный принцип вегетарианцев - никакой пищи, полученной путем убоя.

Существуют такие варианты вегитарианства , как ововегетарианство и лактовегетарианство.

Ово-вегатаринцы едят растительную пищу и яйца. Так как при таком типе питания в рационе отсутствуют молочные и кисло- молочные продукты , то возникает необходимость получения достаточного количества кальция из продуктов растительного происхождения. Такие продукты , как брокколи,кунжут,миндаль,фасоль являются источником кальция , который имеет высокую усвояемость.

"Так же хочу обратить внимание, что многие ово-вегатаринцы дополнительно принимают добавки с полезными бактериями, так как при отказе от кисло-молочных продуктов снижается их поступление в организм с едой. Но я бы не рекомендовала этого делать без консультации с врачом или диетологом, так как не всегда есть необходимость в их применении. В организме здорового человека содержится достаточное и индивидуальное количество микроорганизмов (микробиом), которое заселяет кишечник еще при рождения ребенка. И если в вашем рационе присутствует достаточное количество клетчатки, умеренное количество сахаров , нет каких-то серьёзных заболеваний кишечника, то дополнительный прием препаратов бифидобактерий не нужен", - отметила диетолог.

Лакто-вегатарианцы едят растительную пищу и молочные продукты. Основные проблемы, которые могут возникать при данном типе питания могут быть связаны с недостатком в рационе незаменимых жирных кислот, особенно Омега - 3 и витамина Д.

Для того , что бы компенсировать недостаток Омега -3 жирных кислот , необходимо включать в рацион льняное, соевое,конопляное масло не меньше 1-2 столовых ложек в день или семя льна 1-2 чайных ложки. Так же можно в рацион включать специальные вегетарианские препараты Омега - 3 жирных кислот.

Что же касается витамина Д, то в растительных источниках его нет. Он синтезируется в коже под действием ультрафиолетового излучения солнечного света. Однако в большом количестве мировых исследований последних лет ,отмечается развитие недостатка и дефицита витамина Д, даже у жителей солнечных стран. Поэтому , я рекомендую хотя бы раз в год проверять уровень витамина Д в крови и при необходимости принимать его препараты, после консультации с врачом.

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