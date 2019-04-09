Веганы напали на McDonald’s и поплатились

Группа активно настроенных веганов попалась при нападении на мясные лавки и магазины. Как сообщается полицией города Лилль, активисты действовали с апреля по август 2018 года. На их счету уже 15 подобных случаев. В основном "жертвами" веганов становились мясные рестораны, рыбные лавки, магазины по продаже сыра и McDonald’s.

Улики и следы ДНК, которые были найдены в одном из ресторанов и послужили одной из причин для выдвижения обвинений. В домах подозреваемых также были проведены обыски. Двое из обвиняемых получили шесть месяцев заочного заключения, еще двум дали шесть и десять месяцев тюрьмы.

Как выяснилось позже, нападавшие действительно принадлежали к одной веганской группе и таким образом хотели высказать свой протест против продажи мяса. Активисты разбивали витрины магазинов, обливали фальшивой кровью стены и оставляли послания: "Stop Speciesism". Подобные надписи веганы используют в своей кампании на защиту животных. Во время допроса задержанные никак не прокомментировали причину и мотивы своих поступков.

По словам Французской ассоциации мясников, в 2018 году было совершено около 50 нападений на мясные магазины и это происходило не только в Лилле. В последствии владельцы мясных лавок обратились к министру внутренних дел Франции Жерару Коллону с требованием о защите. В своём открытом письме к чиновнику они попросили принять меры по отношению к веганам и урегулировать ситуацию как можно быстрее.

Если вы не веган вам точно придутся по вкусу рецепты блюд из свинины, говядины и курицы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся