Веганский суп-пюре с фалафелем ⠀

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Instagram поделился фуд-блогер, веган Михаил Vegan.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП-ПЮРЕ С ФАЛАФЕЛЕМ

Ингредиенты

оливковое масло - 2 ст. л,

репчатый лук - 0,5 шт,

мука - 2 ст. л,

овощной бульон - 375 мл,

немолоко 1,5% - 375 мл,

соль - 0,5 ч. л,

молотый черный перец - 1/4 ч.л,

картофель - 450 гр,

лимонный сок - 1 ст. л.

Приготовление

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Репчатый лук чистим и нарезаем мелким кубиком. В сотейник или кастрюлю наливаем оливковое масло и обжариваем нарезанный лук до мягкого состояния. Добавляем к луку муку, все перемешиваем и готовим 1-2 минуты.

Как только лук и мука соединятся, вливаем в сотейник овощной бульон, слегка уменьшаем огонь и все тщательно перемешиваем. Добавляем в сотейник немолоко, соль и перец.

Картофель чистим, моем и нарезаем мелким кубиком. Отправляем нарезанный картофель в кастрюлю к остальным ингредиентам. Доводим суп до кипения, накрываем кастрюлю крышкой и готовим наше блюдо на минимальном огне до полной готовности картофеля.

Как только картофель будет готов, снимаем кастрюлю с огня и вливаем в суп лимонный сок. При помощи блендера перебиваем суп до состояния пюре. Суп подаем с фалафелем и свежей зеленью.

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Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока

"Блюдо содержит много углеводов. Если планируется активный день и вы уверены, что все калории из картофеля пойдут в топку мышечной массы – тогда можете смело употреблять. Но только впервой половине дня!"

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