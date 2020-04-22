OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Фирменным рецептом веганской шаурмы со своими поклонниками поделился Евгений Литвинкович — белорусский автор и исполнитель, супер-финалист шоу "Україна має талант" в 2012 году и супер-финалист шоу "Х фактор" в 2013 году.

ВЕГАНСКАЯ ШАУРМА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты

лаваш - 4 листа,

овощная смесь "Мексиканская" - 400г,

мёд - 30г,

горчица "Американская" - 30г,

масло оливковое - 50мл.

Приготовление

На сковороду наливаем оливковое масло и слегка обжариваем замороженную мексиканскую смесь. Предварительно размораживать овощи не нужно. Жарим овощи до готовности.

В небольшой тарелке смешиваем горчицу, мед и оливковое масло. Поджаренные овощи выкладываем на лаваш, поливаем соусом и сворачиваем в виде конверта. Поджариваем лаваш с начинкой на разогретой сковороде до легкой румяной корочки.

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