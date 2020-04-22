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Веганская шаурма с овощами

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Фирменным рецептом веганской шаурмы со своими поклонниками поделился Евгений Литвинкович — белорусский автор и исполнитель, супер-финалист шоу "Україна має талант" в 2012 году и супер-финалист шоу "Х фактор" в 2013 году.

Веганская шаурма с овощами

ВЕГАНСКАЯ ШАУРМА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты

  • лаваш - 4 листа,

  • овощная смесь "Мексиканская" - 400г,

  • мёд - 30г,

  • горчица "Американская" - 30г,

  • масло оливковое - 50мл.

Приготовление

На сковороду наливаем оливковое масло и слегка обжариваем замороженную мексиканскую смесь. Предварительно размораживать овощи не нужно. Жарим овощи до готовности.

В небольшой тарелке смешиваем горчицу, мед и оливковое масло. Поджаренные овощи выкладываем на лаваш, поливаем соусом и сворачиваем в виде конверта. Поджариваем лаваш с начинкой на разогретой сковороде до легкой румяной корочки.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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