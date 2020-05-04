Варим кашу правильно: диетолог раскрыла секрет работы с крупами

Все крупы перед варкой необходимо предварительно промывать и замачивать, после чего воду нужно сливать и крупу варить в чистой воде.

Это связано с тем, что крупы содержат фитиновую кислоту, которая связывает минералы, содержащиеся в продукте и тем самым снижает их усвоение. Об этом в своем блоге в Facebook написала диетолог-консультант Алена Юдина.

"Фитиновая кислота - это антинутриент, который содержится в растительных продуктах: орехах, семенах, бобовых, злаковых, а также (в небольшом количестве) в овощах. Этот антинутриент и сам пользы не несёт и других нутриентов лишает пользы. Не нейтрализованная фитиновая кислота связывает минералы (кальций, магний, медь, железо, цинк) в пищеварительном тракте, уменьшая их абсорбцию организмом. Вот почему употребление неферментированных цельных зёрен, может привести к дефициту минералов и потере костной массы", - отмечает диетолог.

Замачивание зерновых и бобовых позволяет энзимам, лактобактериям и другим дружественным микроорганизмам расщепить и нейтрализовать фитиновую кислоту и улучшить питательную ценность зёрен.

Замачивание в теплой воде способствует дополнительной выработке ряда энзимов. Действие этих энзимов, в свою очередь, повышает количество витаминов, особенно группы В.

По словам диетолога, время замачивания варьируется от количества содержащихся антинутриентов:

овес/овсяные хлопья - 10-12 часов,

спельта, рожь - 8 часов,

рис коричневый - 12 часов,

рис белый - 9 часов,

рис дикий - 5 часов,

перловая крупа - 6 часов,

гречневая крупа - 5 часов,

пшено - 5 часов,

киноа, амарант - 3 часа.

По словам Юдиной, важно не лениться и правильно подготавливать зерна, бобовые, семечки и орехи перед употреблением. Если этого не делать, можно получить дефицит железа, цинка, кальция и фосфора, синдром раздражённого кишечника и другие неприятные последствия.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL, как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

С одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!