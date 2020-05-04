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Варим кашу правильно: диетолог раскрыла секрет работы с крупами

30.5т
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Все крупы перед варкой необходимо предварительно промывать и замачивать, после чего воду нужно сливать и крупу варить в чистой воде.

Это связано с тем, что крупы содержат фитиновую кислоту, которая связывает минералы, содержащиеся в продукте и тем самым снижает их усвоение. Об этом в своем блоге в Facebook написала диетолог-консультант Алена Юдина.

Варим кашу правильно: диетолог раскрыла секрет работы с крупами

"Фитиновая кислота - это антинутриент, который содержится в растительных продуктах: орехах, семенах, бобовых, злаковых, а также (в небольшом количестве) в овощах. Этот антинутриент и сам пользы не несёт и других нутриентов лишает пользы. Не нейтрализованная фитиновая кислота связывает минералы (кальций, магний, медь, железо, цинк) в пищеварительном тракте, уменьшая их абсорбцию организмом. Вот почему употребление неферментированных цельных зёрен, может привести к дефициту минералов и потере костной массы", - отмечает диетолог.

Замачивание зерновых и бобовых позволяет энзимам, лактобактериям и другим дружественным микроорганизмам расщепить и нейтрализовать фитиновую кислоту и улучшить питательную ценность зёрен.

Варим кашу правильно: диетолог раскрыла секрет работы с крупами

Замачивание в теплой воде способствует дополнительной выработке ряда энзимов. Действие этих энзимов, в свою очередь, повышает количество витаминов, особенно группы В.

По словам диетолога, время замачивания варьируется от количества содержащихся антинутриентов:

  • овес/овсяные хлопья - 10-12 часов,

  • спельта, рожь - 8 часов,

  • рис коричневый - 12 часов,

  • рис белый - 9 часов,

  • рис дикий - 5 часов,

  • перловая крупа - 6 часов,

  • гречневая крупа - 5 часов,

  • пшено - 5 часов,

  • киноа, амарант - 3 часа.

По словам Юдиной, важно не лениться и правильно подготавливать зерна, бобовые, семечки и орехи перед употреблением. Если этого не делать, можно получить дефицит железа, цинка, кальция и фосфора, синдром раздражённого кишечника и другие неприятные последствия.

Варим кашу правильно: диетолог раскрыла секрет работы с крупами

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные новости Кулинарные советы Питание Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог продукты
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