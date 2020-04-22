В продаже появились первые овощи: на что смотреть и как выбирать

По внешним признакам можно отличить овощи и фрукты, выращенные в природных условиях от тех, которые выгонялись в теплице с добавлением стимуляторов роста.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила врач-диетолог Ольга Набока.

"Я бы посоветовала покупать овощи и фрукты, выращенные в открытом грунте по сезону. Если в вашем регионе еще не наступил сезон тех или иных овощей или фруктов, но они уже есть в продаже, вариантов их появления всего два: либо их вырастили в теплице и возможно с добавлением нитратов и стимуляторов роста, либо их привезли из другого региона. И в первом, и во втором случае велика вероятность использования химикатов. В первом случае - чтобы вырастить урожай, во втором - чтобы этот урожай пережил транспортировку и период реализации.

Главный ориентир, по которому стоит определять, наступило ли время того или иного плода - сезонность в своем регионе. Если овощи или фрукты уже есть в свободной продаже на рынках - вероятность купить плоды, выращенные с добавлением нитратов будет существенно ниже.

Цвет

Отличить плоды, выращенные в открытом грунте от тех, которые выращивались в теплице, можно по цвету. Те, которые выращиваются в естественной среде, будут более яркого, насыщенного цвета. Плоды, выращенные в теплицах, будут более бледными.

Упругость

Еще один показатель - тургор или упругость листовой пластины. Если листовая пластина упругая, значит, зелень росла на грунте под открытым солнцем. Если же листовая пластина мягкая, излишне водянистая - эта зелень выращивалась в теплице, причем, с добавлением стимуляторов роста.

Сейчас в магазинах есть в продаже свежие огурцы и помидоры. И те, и другие - это либо привозные овощи, либо выращенные в теплицах. Огурцы нужно выбирать маленькие, упругие, с пупырышками и яркого цвета. Особенно осторожно нужно относиться к помидорам.

Если по внешнему виду огурцов можно понять, какие выращивались в естественных условиях, а какие выгонялись на продажу с помощью химии, то с помидорами все гораздо сложнее. Внешне помидоры выглядят одинаково и ошибиться очень легко.

Оптимальный вариант на данный момент - дождаться сезона и не спешить побаловать себя и свою семью первыми ягодами или фруктами. Вместо витаминов вы рискуете принести домой нитраты.

Можно ли вымыть нитраты?

Ни овощи, ни фрукты вы не вымоете от нитратов и не выпарите. Любая дополнительная тепловая обработка убьет питательные свойства, но никак не уменьшит содержание химических веществ в продукте.

Я бы посоветовала воздержаться от покупки первых овощей, фруктов и ягод до наступления сезона. Тем более, я бы не рекомендовала покупать первые фрукты и ягоды детям.

Витамины

Если говорить о питательной ценности первых овощей и фруктов, то их ценность минимальна. Минералов в ранних тепличных плодах намного меньше, чем в грунтовых. Если же вы видите перед собой крупные плоды бледного цвета, будьте уверены, что их питательная ценности практически равна нулю.

Доверяй, но проверяй

Если же вам хочется побаловать семью, но вы понимаете все риски - никто не мешает вам приобрести тест-полоски на наличие нитратов. Эти тесты есть в свободной продаже. Метод простой, доступный и действительно действенный".

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