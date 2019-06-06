В Австралии начали выращивать гигантский авокадо

Часто в рецептах с авокадо указано, что нужно взять два или три этих фрукта, но с Авозиллой все иначе. Одно такое гигантское авокадо весит больше килограмма и его хватит, чтобы порадовать закусками немаленькую компанию.

Гигантский авокадо, который в последнее время стал настоящей звездой в соцсетях, может весить от 800 грамм до 1,3 килограмма. Для сравнения, обычный авокадо Хасс весит около 170 граммов.

Авозилла и Хасс

В настоящее время ферма Groves Grown Tropical Fruit в Квинсленде, Австралия - единственный коммерческий производитель Авозиллы. Семейная плантация уже насчитывает 400 деревьев авокадо и стремительно продолжает развиваться.

Самый крупный плод, который удалось вырастить тут фермерам весил невероятные 1,8 кг.

"Это хороший нишевый рынок, который у нас есть на данный момент. Покупатели выглядят действительно взволнованными, потому что наши авокадо – они настолько необычные!", - рассказал производитель Авозиллы Йен Гроувс изданию Broadsheet.

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Гроувс объясняет, что гигантский фрукт не является "результатом какого-то безумного лабораторного эксперимента". Сорт, также известный как Post Office, на самом деле был выведен в Южной Африке в результате селекции различных видов авокадо. Дерева сорта Post Office ничем не отличается от обычного дерева авокадо.

Семья Гроувс посадила свое первое дерево сорта Post Office 10 лет назад и заложила коммерческую посадку в конце 2014 года. Поскольку ферма относительно новая, каждое дерево пока дает только шесть-восемь плодов за сезон.

Учитывая растущий спрос на гигантское авокадо, в Австралии появилась еще одна ферма, которая будет выращивать это растение. Ожидается, что первые урожаи на ней появятся через несколько лет.

Польза авокадо

Плоды этого невероятного фрукта содержат калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо, витамины A, C, K, PP, E, B. А маловыраженный вкус позволяет готовить на основе авокадо множество блюд – от закусок до десертов.

Рецепты блюд из авокадо читайте по этой ссылке.

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