Можно ли ужинать после 18:00: диетологи разошлись во мнении

Ужин после 18.00 может быть безопасным для нашего здоровья и фигуры, но также и может стать причиной для серьезных проблем со здоровьем.

Об этом в эксклюзивных комментариях OBOZREVATEL рассказали диетологи, отвечая на вопрос о питании в вечернее время суток

Врач-диетолог Ольга Набока: Я не рекомендую после 18.00 есть плотно

"Это все относительно. Здесь все зависит от того, в котором часу человек ложится спать. Полезно ложиться спать в 22-23 часа, не позже. Безусловно, желательно после 18.00 не принимать тяжелую пищу, но каждый человек живет по своему индивидуальному графику. Поэтому, я не рекомендую после 18.00 есть плотно. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна".

Врач-диетолог Сергей Антонюк: Это миф. После шести часов вечера нужно есть

"Это миф. После шести часов вечера нужно есть. Те, кто говорят о том, что после шести нельзя есть, видимо никогда не поправлялись. Все, кто сталкивались с проблемой лишнего веса, прекрасно понимают, что запрет подходить к холодильнику после шести часов вечера - это ерунда. Кушать нужно, но после 20.00 я рекомендовал бы не употреблять пищу с высоким содержанием углеводов. Что касается белковой пищи, то почему бы и нет? Если человек будет голоден, он будет плохо спать. Но нельзя переедать на ночь, это тоже очень вредно".

Врач-диетолог Алена Юдина: Если на ужин у вас рыба или омлет, то есть можно за 2 часа до сна

"Не есть после 18.00 - это совершенно неправильное утверждение. Дело в том, что все зависит от того, во сколько человек ложится спать. Ужинать нужно за 3-4 часа до отхода ко сну, и то, если вы едите мясо. Если на ужин у вас рыба или омлет, то есть можно за 2 часа до сна. Если вы поужинаете в 20.00 и в 23.00 ляжете спать - это нормально. Если человек ложится спать ближе к полуночи, он вполне может поужинать и в районе 21.00. Главное, чтобы к моменту отхода ко сну пища уже успела перевариться".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: Если человек не знает, какие продукты ему подходят, лучше не есть после 18.00

"Утверждение о том, что после 18.00 нельзя кушать - это миф. У каждого человека есть свой индивидуальный список продуктов, которые он может употреблять без вреда для здоровья. Пища - это структурный материал для клеток, но это должны быть действительно те продукты, которые подходят. Без персонального анализа подобрать такие продукты невозможно. Если человек не сдавал генетический анализ и не знает, какие продукты ему подходят, а какие - нет, лучше воздержаться и не есть после18.00. Нужно помнить, что после ужина должно пройти 4 часа прежде, чем наступит физиологический сон. Но самое интересное, что период физиологического сна наступает в 22.00 независимо от того, спите вы или нет. Вы можете бодрствовать, но ваш организм уже спит и, если вы съели что-то не то, это будет тормозить выработку мелатонина и сонатотропного гормона. Если вы съели что-то углеводное получаете бактериальную микрофлору и лишний вес".

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