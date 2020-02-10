Ужин на День святого Валентина по-итальянски: простой рецепт

Вопрос, как быстро и просто приготовить умопомрачительный ужин на День святого Валентина для своей второй половинки, мучает многих в преддверии 14 февраля.

FoodOboz предлагает рецепт отличного ризотто в мультиварке.

Это блюдо итальянской кухни представляет собой рис с мягким сливочным вкусом, к которому по вкусу могут добавлять различные овощи и морепродукты.

Если же Вам не нравится итальянская кухня, смотрите простой рецепт грузинского чахохбили с аджикой и вином

Есть масса разных способов приготовления ризотто, но мы предлагаем один из самых простых, с которым справится даже новичок в кулинарии.

Для этого Вам понадобится курица, рис, белое вино, масло, сыр, лук, специи, и около 40 минут времени.

Правильные пропорции продуктов и пошаговый рецепт ризотто с курицей и вином в мультиварке смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz предлагал рецепт потрясающего куриного сальтисона, - готовить его намного проще, чем кажется.

А на десерт можно подать вкусный меренговый рулет, приготовленный по нашему рецепту.

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