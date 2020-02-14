Ужин на День святого Валентина: лучшие рецепты

В День всех влюбленных хочется порадовать вторую половинку романтическим ужином, который запомнится надолго.
FoodOboz нашел рецепты самых удачных и вкусных блюд для этого события, на приготовление которых не нужно тратить много времени.
Жульен с курицей и грибами
Простая и аппетитная закуска из мяса, грибов и сыра в нежном соусе. Запекается достаточно быстро, и выглядит чудесно. Как раз то, что нужно для идеального ужина!
Рецепт этого блюда доступен тут: Жульен с курицей и грибами.
Жульен с курицей и грибами
Красная рыба в соусе
Нежная семга, печенная в духовке со сливками, порадует любителей рыбы. Блюдо очень простое, аппетитное и сытное. Как его приготовить, читайте в нашем рецепте: Красная рыба в сливочном соусе.
Красная рыба в сливочном соусе
Картофель по-селянски
Самый удачный и простой гарнир к мясным и рыбным блюдам – это печеная картошка! Стоит учесть, что в приготовлении этого блюда есть нюансы: соблюдая некоторые правила, картофель получается румяным и очень вкусным. Его рецепт ищите по ссылке: Картофель по-селянски.
Картофель по-селянски
Паста карбонара
Паста карбонара готовится из спагетти с особым соусом, обязательными составляющими которого являются пармезан, яйцо и гуанчале (бекон).
Прекрасный вариант для романтического ужина при свечах! Детальный рецепт пасты карбонара доступен по этой ссылке.
Паста карбонара
Греческий салат
Один из самых вкусных овощных салатов с нежным сыром фета идеально вписывается в романтический ужин. Его рецепт доступен тут: Греческий салат.
Греческий салат
Панна-котта
Ну и конечно, как же без десерта? Завершающим аккордом чудесного ужина станет потрясающе вкусная сладость – панна-кота. Это нежное сливочное блюдо итальянской кухни приготовить очень просто, его рецепт читайте тут: Панна-котта.
Панна-котта
Лимонный кекс
Простой десерт, который идеально подходит к чаю или кофе. Такой нежный кекс с цитрусовым вкусом станет изюминкой праздничного меню на День всех влюбленных. Его рецепт читайте по ссылке: Лимонный кекс.
Лимонный кекс
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