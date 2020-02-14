Ужин на День святого Валентина: лучшие рецепты

В День всех влюбленных хочется порадовать вторую половинку романтическим ужином, который запомнится надолго.

FoodOboz нашел рецепты самых удачных и вкусных блюд для этого события, на приготовление которых не нужно тратить много времени.

Жульен с курицей и грибами

Простая и аппетитная закуска из мяса, грибов и сыра в нежном соусе. Запекается достаточно быстро, и выглядит чудесно. Как раз то, что нужно для идеального ужина!

Рецепт этого блюда доступен тут: Жульен с курицей и грибами.

Новости Секрет самой сочной и вкусной буженины

Жульен с курицей и грибами

Красная рыба в соусе

Нежная семга, печенная в духовке со сливками, порадует любителей рыбы. Блюдо очень простое, аппетитное и сытное. Как его приготовить, читайте в нашем рецепте: Красная рыба в сливочном соусе.

Красная рыба в сливочном соусе

Картофель по-селянски

Самый удачный и простой гарнир к мясным и рыбным блюдам – это печеная картошка! Стоит учесть, что в приготовлении этого блюда есть нюансы: соблюдая некоторые правила, картофель получается румяным и очень вкусным. Его рецепт ищите по ссылке: Картофель по-селянски.

Картофель по-селянски

Паста карбонара

Паста карбонара готовится из спагетти с особым соусом, обязательными составляющими которого являются пармезан, яйцо и гуанчале (бекон).

Прекрасный вариант для романтического ужина при свечах! Детальный рецепт пасты карбонара доступен по этой ссылке.

Паста карбонара

Греческий салат

Один из самых вкусных овощных салатов с нежным сыром фета идеально вписывается в романтический ужин. Его рецепт доступен тут: Греческий салат.

Греческий салат

Панна-котта

Ну и конечно, как же без десерта? Завершающим аккордом чудесного ужина станет потрясающе вкусная сладость – панна-кота. Это нежное сливочное блюдо итальянской кухни приготовить очень просто, его рецепт читайте тут: Панна-котта.

Панна-котта

Лимонный кекс

Простой десерт, который идеально подходит к чаю или кофе. Такой нежный кекс с цитрусовым вкусом станет изюминкой праздничного меню на День всех влюбленных. Его рецепт читайте по ссылке: Лимонный кекс.

Лимонный кекс

Смотрите также:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!