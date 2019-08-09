Устрицы – народу. Что вы знаете о деликатесах? Тест

Еще недавно казалось, что устрицы – недоступный деликатес из книг и меню дорогих ресторанов. Сегодня ситуация изменилась: в Украине устрицы подают в самых разных демократичных заведениях и даже в формате стрит-фуда.

Вместе с сетью баров "Белый Налив" , которые работают в Киеве, Львове, Одессе, Луцке, Харькове, Виннице и Сумах, мы создали тест, которые поможет разобраться с самыми распространенными мифами об устрицах.

К слову, деликатес этот стоит в "Белом Наливе" всего 29 гривен.

Надеемся, благодаря нашему тесту вы узнали об устрицах чуть больше. Встретимся в ближайшем "Белом наливе"!

Также рекомендуем пройти тест OBOZREVATEL на знание украинской кухни.

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