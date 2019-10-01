Сегодня мы приготовим то, о чем мечтают гурманы, следящие за своим здоровьем и фигурой – мы будем готовить постный суп

У меня есть суп… О, у меня есть такой суп, который нравится всем. В далекие до-ютубовские времена в Одессе, конечно, тоже ели тыкву, но не все и, как ни странно, не в виде супа. Классикой жанра были два блюда: пшенная каша с тыквой и плацинды с тыквой. Конечно, тыкву и запекали, и мариновали, но в целом эта чудо-ягода (с позиции ботаники это именно ягода, и зачастую покрупнее арбуза) долго для первых блюд почти не использовалась. Очевидно, пока не появились блендеры. И все переменилось.

Сегодня мы приготовим то, о чем мечтают гурманы, следящие за своим здоровьем и фигурой – мы будем готовить постный суп. Лучший вариант такого супа – тыквенный. Лучший хотя бы потому, что, в отличие от многих постных супов, тыквенный суп – блюдо весьма сытное. А уж о полезных свойствах тыквы, этой иммигрантки из Америки, и говорить не приходится: она среди чемпионов.

Нам потребуется для овощного бульона одна луковица, один стебель сельдерея и соль. Для самого супа – 200 грамм моркови, 400 грамм тыквы, еще одна крупная луковица, 50 грамм растительного масла (я люблю оливковое) и соль по вкусу.

Для начала варим овощной бульон: в подсоленную кипящую воду кидаем лук и стебель сельдерея. Варится.

А пока ставим на огонь кастрюлю с толстым дном, добавляем оливковое масло – пусть разогревается. В это время нужно порубить лук – не слишком мелко.

Чистим и готовим морковь. Ее нужно нарезать кубиками, довольно крупными. Это делается для того, чтоб их можно было именно обжарить, а не потушить.

Кастрюля прогрелась, и мы бросаем лук. Долго не тушим; ждем, чтобы лук стал полупрозрачным. Добавляем кубики моркови, перемешиваем, обжариваем, не накрывая крышкой, около 5 минут.

Не теряя времени, режем тыкву – тоже кубиками. Некоторые рекомендуют вначале тыкву спечь, но мне нравится больше обжаренный вариант – и быстрее, и вкус более выразительный.

Морковь обжарена? Добавляем в кастрюлю нарезанную тыкву. Перемешиваем, чуть обжариваем, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и оставляем тушиться на 10-15 минут – пока тыква не станет мягкой. Проверяем по-простому, вилкой.

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Как только это произойдет, добавляем в кастрюлю горячий овощной бульон – температура падать не должна. Бульона берем ровно столько, чтоб он покрыл все ингредиенты. Накрываем крышкой и варим еще на 15 минут.

Финиш близится, осталось сделать пюре из всего, что мы варили. Снимаем кастрюлю с огня. Ставим погружной блендер на низкую скорость, и тщательно мелем все, что есть в кастрюле. Пробуем; если нужно, добавляем соль или овощной бульон.

Есть любители, которые добавляют в тыквенный суп сливки; я не кладу. Можно такой суп при подаче посыпать рубленной зеленью и капнуть ложку сметаны, но мне и это кажется лишним. Если хочется красот, пока суп варится можно сделать тыквенные чипсы – обжарить или высушить тоненькие брусочки тыквы.

Трудозатраты с этим супом не идут ни в какое сравнение с результатом. На выходе получается очень вкусный, очень полезный, абсолютно здоровый постный суп. А главное, сытный! Пробуйте.

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