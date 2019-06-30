Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/Блоги - Кулинарные новости

Уриэль Штерн
Уриэль Штерн
Общественный деятель, учредитель БФ "Квитна"Все статьи автора

Киш и заливной пирог из молодой капусты или зелени

309

Капуста еще молода, всевозможной зелени полно, но супов и салатов уже не хочется; хочется что-то пожевать. На выручку приходят простейшие пироги.

В это время их подают в одесских кафе и ресторанах, их готовят дома. Кто не любит возиться с тестом, делает заливные пироги, кто любит и умеет – берется за киш. Возьмемся и мы.

Новости
Летний холодный суп: свекольник

Для начала нужно сделать песочное тесто по своему любимому рецепту.

Для моего нужно 350 грамм муки, 200 – сливочного масла, по щепотке соли и сахара, ледяная вода – 100 миллилитров.

Муку смешиваем с солью и сахаром, высыпаем на доску. Брусок холодного масла кладем на муку и рубим вместе с ней мельчайшими кубиками. Собираем смесь горкой, делаем углубление по центру и в два приема вливаем в него воду: залили половину – перемешали, вторую – перемешали. Очень быстро соединяем все в единую массу и ставим шар теста в холодильник на полчаса.

Включаем греться духовку, принимаемся за капусту (или зелень, рецепт такой же) и заливку. Очень тонко шинкуем около 500 граммов молодой капусты. Около – т.к. точный вес зависит от конкретной формы, ее размеров и высоты бортиков. Как-то дополнительно тушить-обжаривать молодую капусту нет необходимости; тонко нарезанная, она вполне успевает пропечься.

Новости
Майский клубничный торт

К капусте добавляем соль, перец, мелко нарезанный зеленый лук и любимую зелень по вкусу.

Готовим заливку: три крупных яйца смешиваем со стаканом кефира и стаканом муки, добавляем соль и специи по щепотке.

Достаем их холодильника тесто. Раскатываем и распределяем его по форме, включая борта – нам нужна песочная тарелочка. Ставим тесто в нагретую до 180 градусов духовку минут на 10-15, чтобы оно припеклось.

Новости
Вред от молочных продуктов: исследование

Вынимаем, ровным слоем укладываем наш капустный салат на тесто, выливаем на него заливку. Чуть встряхиваем, простукиваем форму снизу, чтобы она лучше распределилась, и ставим в духовку на 30-40 минут. Контролируем процесс: капустная запеканка должна покрыться золотистой корочкой.

В варианте пирога без песочного теста в заливку добавляют еще две столовых ложки растительного масла, щепотку сахара и соду на кончике ножа. Треть жидкого теста выливают на дно смазанной маслом формы, затем укладывают слой капусты и заливают оставшимся тестом. Выпекают те же 30-40 минут при 180 градусах.

Что киш, что пирог выходят очень сочными и нежными. Можно посыпать из тертым сыром или брынзой, а можно обойтись острым томатным соусом – на вкус и цвет, сами понимаете…

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Уриэль ШтернУриэль Штерн
Место
Украина
Тег
рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы