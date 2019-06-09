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Упакованные сэндвичи из магазинов оказались смертельно опасными

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Национальный центр здоровья Великобритании предупредил граждан, что употребление готовых упакованных сэндвичей может привести к смерти, поэтому очень рекомендуем вам готовить свои сэндвичи в домашних условиях: это вкусно и безопасно!

В Британии обсуждают три летальных случая, причиной которых стали магазинные сэндвичи, зараженные опасными бактериями.

Упакованные сэндвичи из магазинов оказались смертельно опасными

Ученые еще в 2016 году выявили в магазинных бутербродах листерии, что делало сэндвичи фактически ядовитыми.

После выявления всех обстоятельств выяснилось, что в магазинах сэндвичи хранятся в холодильниках при недостаточно низкой температуре, что способствует активному росту листерий. Съев такой бутерброд, человек оказывается на больничной койке, и даже может умереть.

Упакованные сэндвичи из магазинов оказались смертельно опасными

Бывший министр здравоохранения Великобритании Норман Лэмб очень возмутился, что такое четкое предупреждение об опасности долго игнорировалось.

"С учетом того, что три года назад были предупреждения о риске заражения листериями предварительно упакованных бутербродов, власти срочно должны отчитаться, какие действия были предприняты в ответ на выводы ученых",- сказал политик Джонатан Эшворт изданию Mirror.

В 2016 году Агентство по стандартам пищевых продуктов получило отчет об опасностях расфасованных сэндвичей в больницах и домах престарелых. Тогда обнаружили, что именно эти сэндвичи были причиной почти всех вспышек листерии с 2003 года.

Последняя вспышка листериоза была выявлена в Британии ​​в пятницу, 7 июня. С 25 апреля о 15 мая врачи у 6 пациентов диагностировали заражение листериеями. С тех пор три человека скончались от этой болезни.

Упакованные сэндвичи из магазинов оказались смертельно опасными

Непосредственное расследование было начато после того, как 24 мая сотрудники больницы выразили подозрения, что в смертях пациентов могут быть виноваты магазинные бутерброды.

К 5 июня стало точно известно, что причина вспышки листериоза - бутерброды, штамм этих бактерий нашли в сэндвичах The Good Food Chain для 43 больничных трестов.

Упакованные сэндвичи из магазинов оказались смертельно опасными

Поставщиком зараженного мяса для The Good Food Chain оказалась компания North Country Cooked Meats, которая была вынуждена остановить производство.

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