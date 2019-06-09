Упакованные сэндвичи из магазинов оказались смертельно опасными

Национальный центр здоровья Великобритании предупредил граждан, что употребление готовых упакованных сэндвичей может привести к смерти, поэтому очень рекомендуем вам готовить свои сэндвичи в домашних условиях: это вкусно и безопасно!

В Британии обсуждают три летальных случая, причиной которых стали магазинные сэндвичи, зараженные опасными бактериями.

Ученые еще в 2016 году выявили в магазинных бутербродах листерии, что делало сэндвичи фактически ядовитыми.

После выявления всех обстоятельств выяснилось, что в магазинах сэндвичи хранятся в холодильниках при недостаточно низкой температуре, что способствует активному росту листерий. Съев такой бутерброд, человек оказывается на больничной койке, и даже может умереть.

Бывший министр здравоохранения Великобритании Норман Лэмб очень возмутился, что такое четкое предупреждение об опасности долго игнорировалось.

"С учетом того, что три года назад были предупреждения о риске заражения листериями предварительно упакованных бутербродов, власти срочно должны отчитаться, какие действия были предприняты в ответ на выводы ученых",- сказал политик Джонатан Эшворт изданию Mirror.

В 2016 году Агентство по стандартам пищевых продуктов получило отчет об опасностях расфасованных сэндвичей в больницах и домах престарелых. Тогда обнаружили, что именно эти сэндвичи были причиной почти всех вспышек листерии с 2003 года.

Последняя вспышка листериоза была выявлена в Британии ​​в пятницу, 7 июня. С 25 апреля о 15 мая врачи у 6 пациентов диагностировали заражение листериеями. С тех пор три человека скончались от этой болезни.

Непосредственное расследование было начато после того, как 24 мая сотрудники больницы выразили подозрения, что в смертях пациентов могут быть виноваты магазинные бутерброды.

К 5 июня стало точно известно, что причина вспышки листериоза - бутерброды, штамм этих бактерий нашли в сэндвичах The Good Food Chain для 43 больничных трестов.

Поставщиком зараженного мяса для The Good Food Chain оказалась компания North Country Cooked Meats, которая была вынуждена остановить производство.

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