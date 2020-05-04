Ультра-обработанные продукты связаны с повышенным риском рака

Исследователи обнаружили, что люди, которые едят больше процессированных, то есть подготовленных для быстрого употребления, продуктов, имеют более высокий риск развития рака.

Список этих продуктов разнообразен - от конфет, окрашивающих ваш язык в синий или малиновый цвет, до консервированных супов, наполненных искусственными ароматизаторами, добавками или эмульгаторами, сообщает CNN. Ультра-обработанные продукты, как правило, содержат гораздо больше калорий, натрия и сахара.

Исследования давно показали, что люди, которые живут на ультра-обработанной пище, имеют тенденцию к ожирению и избыточному весу. Исследования также показали, что у них чаще возникают проблемы с сердцем, кровообращением или диабетом. Потребление большого количества обработанного мяса, такого как хот-доги, также связано с повышенным риском развития колоректального рака.

Исследователи увидели эту новую взаимосвязь, когда проанализировали 24-часовые диетические записи почти 105 000 взрослых в когорте NutriNet-Sante, общей группе населения во Франции. Люди записали то, что они ели, из списка 3300 продуктов питания, которые затем были классифицированы по степени их обработки с использованием системы под названием NOVA.

Ученые обнаружили, что увеличение доли ультра-обработанных продуктов в рационе на 10% было связано со значительным увеличением риска развития рака и рака молочной железы более, чем на 10%.

"Ультрапереработанные жиры и соусы, сладкие продукты и напитки были связаны с повышенным риском общего рака", - говорится в исследовании. "Ультра-обработанные сладкие продукты были связаны с повышенным риском рака молочной железы".

Некоммерческая торговая группа Ассоциация пищевой промышленности не отвечала на запросы о комментариях.

Марджи МакКаллоу, стратегический директор по эпидемиологии питания в Американском онкологическом обществе, предлагает с осторожностью подходить к интерпретации того, что является причиной риска рака, связанного с ультра-обработанной пищей.

"Это исследование не означает, что люди должны думать:" Если я съем этот пирожок, я заболею раком", - сказала МакКалоу. "Главным посланием этого исследования было посмотреть на общую схему питания, а не на конкретный ингредиент, и оно поддерживает многое из того, что мы уже знаем".

Например, по ее словам, люди, которые едят продукты с высокой степенью переработки, вероятно, потребляют меньше здоровой пищи, которая помогает предотвратить рак. Диетологи рекомендуют диету, богатую цельными зернами, цельными фруктами и овощами вместо продуктов, которые имеют небольшую пищевую ценность.

Тувье также отметила, что это обсервационное исследование, означающее, что ученые не знают, что именно вызывает повышенный риск развития рака, но ее группа в Сорбонне, Парижский центр эпидемиологии и статистики, планирует исследовать, какова может быть связь.

Исследования на животных показали, что некоторые добавки являются "весьма хорошими кандидатами" для канцерогенности, сказала Тувье, "но это необходимо увидеть, если они также являются канцерогенными для человеческой популяции".

Тем не менее ультра-обработанные продукты занимают все большую часть мировой диеты. Исследование 2016 года показало, что 60% калорий в среднем американском рационе происходит из этого вида пищи. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что они составляют 50% канадской диеты и более 50% британской диеты. И все больше развивающихся стран начинают питаться таким образом.

Авторы советуют, чтобы сбалансированная и разнообразная диета была одним из важнейших приоритетов общественного здравоохранения. "Ешьте настоящую еду и старайтесь ограничивать ультрапроцессированные продукты", – сказала Тувье. "По крайней мере, пока мы не узнаем больше".

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