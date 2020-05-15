Укрепляем здоровье: названы витамины, которые повышают иммунитет

Витамины – это биологически активные органические соединения, оказывающие положительное влияние на обмен веществ и жизнедеятельность организма.

Среди витаминов можно выделить те, которые способны повысить иммунитет.

OBOZREVATEL вместе с goodhousekeeping.com предлагает ознакомиться с полезными свойствами, а также продуктами, в которых они содержатся.

Витамин С может защитить вас от инфекций и даже стимулировать образование антител для борьбы с болезнями. Единственная проблема заключается в том, что организм не может вырабатывать его самостоятельно, поэтому он должен ежедневно поступать из продуктов, которые вы едите. Цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, известны своим высоким содержанием витамина С. Однако есть продукты, которые содержат его даже больше – это красный перец и клубника.

Витамин А помогает организму регулировать иммунную систему и защищает от инфекций. Среди продуктов, богатых витамином А, можно выделить батат, брокколи, красный сладкий перец и морковь. Кроме того, пребиотическое волокно в овощах и фруктах поддерживает и питает пробиотики, которые живут в желудочно-кишечном тракте, помогая им расти и развиваться.

Витамин Е является антиоксидантом и помогает нейтрализовать свободные радикалы в организме. Исследования показывают, что витамин Е может даже помочь защитить организм от нескольких инфекционных заболеваний. Попробуйте включить в свой рацион миндаль, фундук и арахисовую пасту, а также зеленые овощи, включая шпинат и брокколи.

Обратите внимание: хотя маловероятно, что вы получите слишком много витаминов из пищевых источников, жирорастворимые витамины (A, D, E и K) могут быть вредными в больших дозах. Исследования все еще продолжаются, но наука постоянно поддерживает тот факт, что витамины в форме добавок могут принести больше вреда, чем пользы. Питательные вещества всегда наиболее биодоступны в натуральной пищевой форме. Кроме того, польза для здоровья этих продуктов, как правило, заключается в синергетических связях и комбинации всех питательных веществ, которые трудно извлечь из таблеток.

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