Названы наиболее вредные продукты на завтрак

Употребление на завтрак исключительно мягких каш, а также других продуктов с высоким содержанием углеводов наносит серьезный вред здоровью.

Такое регулярное питание увеличивает риск ожирения, диабета и заболеваний пищеварительной системы, утверждает диетолог Ирина Потянова, которую цитирует издание sfera.fm

По мнению специалиста, от овсянки быстрого приготовления, манной каши, выпечки, сладостей и белого хлеба нужно раз и навсегда отказаться, когда мы размышляем, что приготовить на завтрак.

Овсянка Golbis

Привычка употреблять насыщенные простыми углеводами продукты на завтрак приводит к резкому скачку уровня глюкозы в крови. На это реагирует поджелудочная железа, начинающая активно вырабатывать инсулин, что может стать причиной опасных состояний.

Такие виды завтраков, которые человек ест регулярно, часто провоцируют головокружение, слабость и скорый голод, поскольку мозг требует еще сахара. А это состояние может привести к углеводной зависимости.

Выпечка Getty

Диетолог уточнила, что такие перепады в организме подвергают большой нагрузке поджелудочную железу и зачастую приводят к развитию сахарного диабета.

Кроме того, эти процессы способствуют набору веса, поскольку инсулин переводит излишки глюкозы в жировые отложения.

Эксперт рекомендует отказаться от регулярного потребления вышеназванных продуктов и включать в меню завтраков не только углеводные продукты, но и белки, а также полезные жиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, кориандр, куркума, кардамон, корица и имбирь способны значительно ускорить обмен веществ и оказать содействие в избавление от излишков веса.