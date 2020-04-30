Удивительный торт от известного шеф-повара

OBOZREVATELпродолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом рисового торта в Youtube поделился итальянский повар Марко Черветти (Marco Cervetti).

РИСОВЫЙ ТОРТ

Ингредиенты

молоко - 1 л,

сахар - 6 ст.л,

ваниль или ванилин - 5 г,

круглозернистый рис - 200 г,

яйца - 3 шт,

миндальная мука - 2 ст.л,

ликер (миндальный, коричный, амаретто) - 30 мл,

цедра - 5 г,

сахарная пудра для присыпки

Приготовление

В сотейник наливаем молоко, добавляем несколько столовых ложек сахара и ванилин. Также можно использовать ванильный сахар. Ставим сотейник на плиту, доводим молоко до кипения.

Как только молоко закипит, высыпаем в сотейник рис, все перемешиваем, уменьшаем огонь до минимума и варим рис около часа при постоянном помешивании. Рис должен практически раствориться в молоке.

Через час снимаем сотейник с огня. Масса станет густой. Даем рису остыть.

В миску вбиваем три куриных яйца. Добавляем оставшийся сахар. При помощи венчика взбиваем яйца с сахаром. В миску с яйцами добавляем миндальную муку и ликер. Еще раз все перемешиваем. Добавляем в миску с яйцами цедру лимона.

Осторожно вводим в эту массу остывший рис. Все как следует перемешиваем.

Форму для запекания застилаем пергаментом и переливаем в нее рисовое тесто. Отправляем заготовку в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. Готовый торт украшаем ягодами или шоколадом и подаем к столу.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.