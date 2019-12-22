Удивительный салат с кальмарами и крабовыми палочками: простой рецепт

Оригинальный салат с морепродуктами станет украшением праздничного стола и выступит идеальным блюдом для романтического ужина.
В нем не так много составляющих, поэтому приготовить этот салат довольно просто. Кроме того, если вы раздумываете, чем заменить надоевшее Оливье в Новый год, именно этот салат с кальмарами – то, что вы искали.
Кроме морепродуктов, нам понадобится сладкая консервированная кукуруза, вареные яйца и лук.
Как приготовить это блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по этой ссылке: Салат с кальмарами и крабовыми палочками.
Читайте также:
Вкуснейшие блюда из крабовых палочек на Новый год: подборка рецептов,
Рецепт невероятно вкусного салата с крабовыми палочками без майонеза,
Рецепты изумительных слоеных салатов на Новый год 2020.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram