Удивительный салат с кальмарами и крабовыми палочками: простой рецепт

Оригинальный салат с морепродуктами станет украшением праздничного стола и выступит идеальным блюдом для романтического ужина.

В нем не так много составляющих, поэтому приготовить этот салат довольно просто. Кроме того, если вы раздумываете, чем заменить надоевшее Оливье в Новый год, именно этот салат с кальмарами – то, что вы искали.

Кроме морепродуктов, нам понадобится сладкая консервированная кукуруза, вареные яйца и лук.

Как приготовить это блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по этой ссылке: Салат с кальмарами и крабовыми палочками.

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