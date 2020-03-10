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Удивительно вкусный салат с крабовыми палочками и авокадо

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Новый вкус, доступные ингредиенты и простота приготовления – это все про необычный салат из крабовых палочек и авокадо.

FoodOboz нашел рецепт невероятно вкусной закуски, ингредиенты для которой не нужно варить, тушить или жарить, а это означает – минимум времени на готовку.

При этом блюдо выходит очень питательным и аппетитным, и оно с легкостью станет настоящим хитом во время праздничного застолья.

Для салата нам потребуются крабовые палочки проверенного производителя, авокадо, банка консервированной кукурузы, зелень и пекинская капуста. А в качестве заправки в блюде используется майонез.

Детальный рецепт с видео доступен тут: Салат с авокадо и крабовыми палочками.

Салат с авокадо и крабовыми палочками

Салат с авокадо и крабовыми палочками

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Рецепты
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салат еда
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