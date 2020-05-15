Учимся отличать качественные продукты от фальсификата: комментирует диетолог

Качество продуктов питания, которые входят в наш рацион, во многом определяет наше самочувствие, поэтому к выбору продуктов нужно подходить с особым вниманием.

Об этом на странице в соцсети Facebook написала врач-диетолог Ирина Анпилова. По словам врача, есть несколько простых правил, которые помогут вам отличить качественный продукт, от подделки.

Творог

Недобросовестные производители, чтобы увеличить массу продукта, добавляют в творог крахмал. В результате вы получаете не чистый творог, а творожную массу. Чтобы понять, какой продукт перед вами, капните йод на несколько крупинок творога. Если крупинки посинеют - перед вами продукт, в который был добавлен крахмал.

Цукаты

Настоящие цукаты делают из фруктов, ягод и овощей. Их вываривают в сиропе, после чего высушивают. Чтобы проверить качество цукатов, опустите их в теплую воду и подождите несколько минут. Если перед вами некачественный продукт - краска сойдет и цукаты станут бледными. Если же производитель использовал желатин, ваши цукаты и вовсе растворятся в теплой воде.

Молоко

Чтобы продлить срок годности молока, производители делают его "нормализованным" и вносят свои коррективы в жирность продукта, т.е. искусственно делают продукт более или менее жирным. Чтобы понять, какой продукт перед вами, смешайте молоко со спиртом в соотношении 1:2. Если перед вами качественный продукт - уже через 5 секунд в молоке появятся хлопья. В некачественном молоке хлопья появятся гораздо позже.

Сливочное масло

Настоящее сливочное масло делают из сливок и молока. Чаще всего эти продукты заменяют пальмовым маслом и сухими растворами. В результате вы получаете не сливочное масло, а маргарин. Чтобы проверить какой перед вами продукт, положите кусочек масла в стакан с горячей водой. Настоящее масло сразу же растает в кипятке, а подделка будет еще долго плавать в виде кусочков.

Икра

Икра - продукт дорогой, поэтому подделки встречаются довольно часто. Чтобы отличить качественный продукт от фальсификата, положите икринку в кипящую воду. Если продукт настоящий - белок свернется, и вы увидите в кипятке белый шлейф. Если перед вами фальсификат - икринка просто растворится.

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