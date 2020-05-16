Ученые выяснили, кто живет дольше: главные особенности питания

В мире есть места, где люди живут значительно дольше, чем другие. Их называют голубыми зонами. Одним из элементов, который послужил объяснением долголетия, является питание.

Ученые провели масштабные исследования и обнаружили 5 таких зон: провинция Ольястра на острове Сардиния, остров Окинава в Японии, остров Икария в Греции, город Лома-Линда в Калифорнии и полуостров Никойя в Коста-Рике.

OBOZREVATEL вместе с riza.it предлагает ознакомиться с главными особенностями питания долгожителей нашей планеты.

Провинция Ольястра на острове Сардиния: бобы, овечье молоко и ячмень

Как и в рационе других голубых зон, в сардинском используются растительные белки, которые получают из бобов, культивируемых на острове. Их добавляют в супы и другие блюда. Сардинский минестроне, приготовленный из овощей, нута, конских бобов, а также макарон (маллореддус или фрегола), а иногда и свинины – рецепт долголетия, который стал известным во всем мире.

"Это блюдо способно принести практически все те 25-30 тысяч молекул, которые необходимы для нашего метаболизма", – подчеркнул Роберто Пили, исследователь долголетия.

Среди особенностей сардинского питания есть потребление козьего или овечьего молока, которые обладают лучшими питательными свойствами, чем коровье, и полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также они являются секретом крепких костей. Кроме того, в сардинской кухне нужно выделить ячмень, источник магния, белка и клетчатки.

Остров Икария в Греции: средиземноморские травы и черные глазные бобы

Икария – остров с видом на Эгейское море. Это одна из родин Средиземноморской диеты, где много овощей и мелкой рыбы. Среди продуктов, которые являются источником долголетия обитателей, помимо оливкового масла и феты, есть средиземноморские травы. Среди них можно выделить майоран, который содержит урсоловую кислоту, способную оказывать положительное влияние на память, а также мяту – мочегонное и противовоспалительное средство.

Другой примечательной пищей являются черные глазные бобы: источник белка, который также обладает противоопухолевыми, противодиабетическими и кардиозащитными свойствами. В них также присутствует фенилаланин, незаменимая аминокислота, полезная в синтезе гормонов щитовидной железы, которые поддерживают метаболизм.

Остров Окинава в Японии: тофу, водоросли и куркума

Окинава, пожалуй, самая известная из голубых зон. Среди характерных продуктов питания этого народа есть тофу, полученный из сои, который позволяет запастись белком, не употребляя мясо. Также широко распространена куркума, которая не только является антиоксидантом и противовоспалительным средством, но и способна бороться с болезнью Альцгеймера. Водоросли широко используются в качестве дополнения к рыбе: наиболее распространены комбу и вакамэ, богатые антиоксидантными соединениями, которые были обнаружены только в морских овощах.

Город Лома-Линда в Калифорнии: сухофрукты, авокадо и овсяный суп

Исследования жителей этой области были сосредоточены главным образом на большой группе адвентистов седьмого дня, которые живут в среднем на 10 лет дольше, чем обычное население. Они придерживаются вегетарианской диеты с низким содержанием сахара, но богатой, например, сухофруктами. Употребление их не менее пяти раз в неделю является одной из причин здоровья и долголетия. Блюдо, которое нельзя пропустить в рационе адвентистов – это овсяный суп с медленным приготовлением, который не повышает уровень сахара в крови, содержит железо и витамины B. В калифорнийском списке покупок также присутствуют лосось и авокадо, которые ценны для хороших жиров.

Полуостров Никойя в Коста-Рике: кукуруза, тыква и бананы

На этом полуострове традиционное питание основано на одном из типичных злаков для Южной Америки – питательнной, энергетической и безглютеновой кукурузе. Еще одна ценная пища – тыква, которая содержит каротиноиды, драгоценные антиоксиданты для здоровья, и углеводы, которые не повышают уровень сахара в крови. Также есть свежие фрукты, типичные для этой местности, такие как папайя или бананы. Они являются источником углеводов, которые составляют более 60% калорийности рациона этой группы населения.

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