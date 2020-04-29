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Ученые рассказали об оптимальном способе употребления специй

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Многие исследователи считают, что польза для здоровья от специй зависит от того, как и с чем их едят. Например, существует тенденция использовать специи вместо соли.

Они делают пищу более вкусной и ароматной. Также многие предпочитают есть перец чили с овощами или бобовыми, рассказывает OBOZREVATEL при содействии bbc.com

Исследования также показали, что добавление смеси специй в гамбургеры потенциально способно привести к образованию меньшего количества свободных радикалов в организме человека, а также сделать мясо менее канцерогенным.

Ученые рассказали об оптимальном способе употребления специй

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С другой стороны, их преимущества могут заключаться в большей сохранности продуктов, нежели в том, что они приносят непосредственную пользу. Но в любом случае, вы сможете извлечь выгоду, поскольку это все делает еду менее вредной.

Как сообщал OBOZREVATEL, семена кунжута обладают исключительными антиоксидантными свойствами. С точки зрения универсальности на кухне, они находятся на вершине и обгоняют семена льна и чиа.

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Автор
Елена Козлова
Темы
Рецепты Питание
Тег
питание
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