Ученые обнаружили еще одно свойство зеленого чая

Проведенные исследования показали, что регулярное употребление зеленого чая влияет на уменьшение веса человека и снижает индекс массы тела.

В общей сложности было проведено 26 экспериментов с привлечением 1344 пациентов. Положительный эффект в плане уменьшения веса происходил при употреблении зеленого чая дольше 12 недель подряд и в дозировке не менее 800 миллиграммов в день, пишет Eurek Alert. .

Другая группа исследователей определила список универсальных жиросжигательных продуктов.

На первом месте оказался артишок, который отличается высоким содержанием пищевых волокон и антиоксидантов, а также способностью активировать выработку желчи и нормализовать уровень холестерина.

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Второе место занял грейпфрут, известный малой калорийностью. К тому же, исследования показали, что грейпфрут может нормализовать уровень сахара в крови.

Третья строчка у молочной сыворотки.Она является великолепным средством для ускорения обмена веществ и наращивания мышечной массы.

На четвертом месте уже упомянутый выше зеленый чай, который считается самым полезным напитком в мире. По словам специалистов, он показан для поддержания здоровья печени.

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И пятое место - у кайенского перца, который прекрасно очищает сосуды и стимулирует кровообращение.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи определили 5 продуктов, которые способствуют нормализации сахара в крови, повышают иммунные силы и снижает вероятность заражения коронавирусом.