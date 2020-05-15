Ученые назвали витамин, уровень которого связан со смертностью от COVID-19

Ученые обнаружили связь между низким уровнем витамина D, высоким числом случаев COVID-19 и уровнем смертности в 20 европейских странах.

В Италии и Испании наблюдается высокий уровень смертности от COVID-19. Новое исследование, проведенное в Университете Англия Раскин (Кембридж, Англия), показывает, что в обеих странах средний уровень витамина D ниже, чем в большинстве стран Северной Европы. Отчасти это связано с тем, что люди в Южной Европе, особенно пожилые, избегают яркого солнца, что снижает естественный синтез витамина D, сообщает sciencedaily.com.

Самые высокие средние уровни витамина D обнаружены в Северной Европе из-за потребления масла печени трески, добавок витамина D и, возможно, меньшего избегания солнца. Скандинавские страны относятся к числу стран с наименьшим количеством случаев заболевания COVID-19 и уровнями смертности на душу населения в Европе.

"Мы обнаружили значительную взаимосвязь между средними уровнями витамина D, числом случаев COVID-19 и показателями смертности от COVID-19 на душу населения в 20 европейских странах", – заявил доктор Ли Смит, проводящий исследование.

Было доказано, что витамин D защищает от острых респираторных инфекций, а также то, что пожилые люди с наибольшим его дефицитом серьезнее всего поражены COVID-19.

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