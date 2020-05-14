Ученые назвали уникальные свойства голубики

FoodOboz 11:00, 14.05.2020 Обновлено: 11:13, 14.05.2020

Ягоды голубики понижают уровень сахара в крови и являются отличным противовоспалительным средствам, считают ученые из Университета Торонто.

Кроме этих свойств, голубика полезна для употребления людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, почек, мочевого пузыря. Она также благотворно влияет на предотвращение склероза, при малокровия и гастрите.

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Как правило, голубику едят в свежем виде. Но из нее можно приготовить пастилу, компот, желе, мусс, кисель, варенье и другие продукты. В этих ягодах очень много фосфора, железа, кальция, клетчатки и пектина, витаминов групп А и В, информирует "Медикфорум".

Кроме самих ягод, можно употреблять отвар из листьев голубики - в качестве слабительного средства. А еще ученые установили, что у пожилых людей голубика значительно повышает внимание и концентрацию.

Однако есть и некоторые негативные свойства. Большое содержание антиоксидантов при регулярном употребление голубики может привести к нарушению некоторых мышечных функций.

Как сообщал OBOZREVATEL, брокколи содержит растительные соединения, которые оказывают сильное противовоспалительное действие и помогают от боли в суставах, вызванной остеоартритом и артрозом.

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