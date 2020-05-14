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Ученые назвали уникальные свойства голубики

4.4т
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Ягоды голубики понижают уровень сахара в крови и являются отличным противовоспалительным средствам, считают ученые из Университета Торонто.

Кроме этих свойств, голубика полезна для употребления людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, почек, мочевого пузыря. Она также благотворно влияет на предотвращение склероза, при малокровия и гастрите.

Ученые назвали уникальные свойства голубики

hozyain.by

Как правило, голубику едят в свежем виде. Но из нее можно приготовить пастилу, компот, желе, мусс, кисель, варенье и другие продукты. В этих ягодах очень много фосфора, железа, кальция, клетчатки и пектина, витаминов групп А и В, информирует "Медикфорум".

Кроме самих ягод, можно употреблять отвар из листьев голубики - в качестве слабительного средства. А еще ученые установили, что у пожилых людей голубика значительно повышает внимание и концентрацию.

Однако есть и некоторые негативные свойства. Большое содержание антиоксидантов при регулярном употребление голубики может привести к нарушению некоторых мышечных функций.

Как сообщал OBOZREVATEL, брокколи содержит растительные соединения, которые оказывают сильное противовоспалительное действие и помогают от боли в суставах, вызванной остеоартритом и артрозом.

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Питание
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питание
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
И, пoxoжe, oкoнчaтeльнo пoтepял нaдeждy на дyмcкoe кpecлo. И как он TAКOE гope вынocит
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
за житyxy нapoднyю - кocoй гoзмaн - oзaбoтилcя cyдьбoй Poccии
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
... И опять, и снова пpoфeccиoнaльный вop и pыдaтeль
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FoodOboz