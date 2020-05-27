Раскрыт секрет приготовления идеальной рыбы

Популярный шеф-повар из Малайзии Тайсон Джи раскрыл пользователям Instagram секретный способ приготовления рыбы в домашних условиях, который мгновенно стал сверхпопулярным.

Прежде, чем начать процесс приготовления, кулинар рассказал, как правильно выбрать рыбу. Он советует, в первую очередь, обратить внимание на глаза – они должны быть большие и ясные, жабры иметь ярко-красный цвет, а запах должен быть свежим и приятным, пишет издание cursoinfo.co.il.

Сам шеф-повар использовал океанского луциана, но вполне подойдет окунь, треска, лосось или лещ.

Для рецепта потребуется 200 граммов филе рыбы, соль и растительное и сливочное масло.

После того, как продукты подготовлены, рыба кожей вниз укладывается на сковородку и обжаривается на медленном огне до появления золотистой корочки. Затем ее нужно перевернуть и добавить кусочек сливочного масла, дожидаясь, пока рыба будет полностью прожарена.

Затем необходимо нашинковать сельдерей на мелкие кубики и обжарить в масле на маленькой сковороде. Готовая рыба выкладывается на блюдо и украшается кусочками сельдерея, базиликом, маринованным зеленым луком, жаренным луком-шалот и листьями сельдерея.

Вот видео процесса приготовления, которое Тайсон Джи выложил в социальную сеть.

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