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Ученые определили два продукта, снижающие риск болезни Альцгеймера

4.2т
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Рыба и оливковое масло, входящие в Средиземноморскую диету, существенно снижают риск заболевания болезнью Альцгеймера.

К такому выводу после 10-летних наблюдений пришли испанские и американские ученые. В эксперименте принимали участие две группы здоровых людей, у одной из которых, правда, была генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Ученые определили два продукта, снижающие риск болезни Альцгеймера

На протяжении действия эксперимента, его участники были обязаны вести дневники питания и периодически сдавать тесты для проверки когнитивных способностей, сообщает wiley.com.

Выяснилось, что люди, питающиеся по Средиземноморской диете, вне зависимости от генетической предрасположенности, гораздо дольше сохраняли когнитивные способности на приемлемом уровне, что говорило о сниженном риске развития болезни Альцгеймера.

Ученые определили два продукта, снижающие риск болезни Альцгеймера

По мнению ученых, особенно эффективно "работали" рыба и оливковое масло. Обилие данных продуктов в рационе спасало от деменции. Если у человека была генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера, ее признаки проявлялись на 19% реже, именно благодаря употреблению в пищу рыбы и оливкового масла.

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Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Тема
Питание
Теги
рецепт продукты
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