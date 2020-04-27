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Ученые дали новые рекомендации по безопасному обращению с продуктами питания

1.1т
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После возвращения домой и перед приготовлением или приемом пищи тщательно вымойте руки чистой водой с мылом в течение не менее 20 секунд.

Мытье рук остается важным шагом в сокращении распространения COVID-19 и должно проводиться часто, утверждают специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Из-за ограниченной способности коронавируса выживать на поверхности, самый простой способ минимизировать риск заражения продуктами, купленными в магазине или доставленными на дом, - просто оставить их в недоступном для вас месте в течение трех дней. Конечно, это не сработает для продуктов, которые требуют немедленного охлаждения или замораживания.

Ученые дали новые рекомендации по безопасному обращению с продуктами питания

podrobnosti.ua

Обратите внимание, что COVID-19 - это "оболочечный вирус", то есть он покрыт масляной мембраной. К счастью, простое мыло очень эффективно разрушает масло на поверхностях, а вода эффективно удаляет и смывает вирус.

Свежие продукты, которые не будут готовиться непосредственно перед едой, тщательно промойте под проточной водой. При желании используйте овощную чистящую щетку и энергично протрите поверхность небольшим количеством мыла и воды (будьте осторожны с более мягкими продуктами). Этот метод эффективен при удалении патогенных микроорганизмов на поверхности. Вымойте щетку с дополнительным мылом и водой после каждого использования. Неизвестно, эффективны ли для уничтожения вирусов другие популярные полоскания, такие как уксус.

Ученые дали новые рекомендации по безопасному обращению с продуктами питания

Для других скоропортящихся продуктов, которые необходимо немедленно заморозить или хранить в холодильнике (особенно часто прикасаются к таким предметам, как пакеты для молока), также может быть разумной предосторожностью промывать поверхность контейнера небольшим количеством мыла и воды. После этого обязательно вымойте руки снова.

Как сообщал OBOZREVATEL, рыба и оливковое масло, входящие в Средиземноморскую диету, существенно снижают риск заболевания болезнью Альцгеймера.

К такому выводу после 10-летних наблюдений пришли испанские и американские ученые.

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Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Темы
Рецепты Питание
Теги
питание продукты молочная продукция
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