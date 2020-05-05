Убивает иммунитет: ученые предупредили об опасности употребления теста

Дрожжевое тесто признано самым опасным для употребления во время коронавирусной пандемии, поскольку негативно влияет на укрепление иммунитета.

В состав такого теста входят масло, дрожжи, вода или молоко, мука, различные специи и яйца. Кроме всего прочего, дрожжевое тесто очень калорийный продукт, поскольку в 100 граммах имеет 210 килокалорий энергетической ценности.

Дрожжевое тесто testoved.com

После употребления дрожжи оказываются в желудке, где сразу начинают противоборство с естественной микрофлорой, что довольно часто вызывает дисбактериоз. А хлеб из дрожжевого теста оказывает негативное влияние на иммунные силы организма, что крайне опасно во время пандемии.

Пресное тесто vkuso.ru

Изучив различные рецепты теста, ученые-диетологи советуют выбирать пресное тесто, которое в отношении органов желудочно-кишечного тракта действует намного деликатнее. Кроме того, пресное тесто в сравнении с другими является более диетическим.

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