Творожные завтраки: 3 вкусных рецепта знакомых блюд

В условиях карантина мы сталкиваемся с потребностью готовить для своих семей больше и чаще. Как же разнообразить меню?

OBOZREVATEL регулярно будет предлагать вашему вниманию простые и бюджетные рецепты с комментариями наших диетологов.

Сегодня речь пойдет о трех творожных блюдах: сырниках, ленивых варениках и творожной запеканке.

СЫРНИКИ

Ингредиенты:

Творог - 2 пачки

Яйца - 1 шт

Мука - 2 ст. л.

Сахар – 1-2 ст. л.

Ванильный сахар - по вкусу

Растительное масло - для жарки

Соль - 1/4 ч. л.

В миске соединяем все ингредиенты и тщательно взбиваем массу миксером. Из получившегося творожного теста формируем небольшие шарики и выкладываем их на разделочную доску. Слегка присыпаем каждый шарик мукой, после чего придавливаем ладонью, придавая сырникам характерную плоскую форму.

Если вы ходите, чтобы все ваши сырными были абсолютно одинаковыми, скатайте из творожной массы рулет и разрежьте его на заготовки.

Выкладываем все заготовки на блюдо или разделочную доску и убираем в холодильник на 20 минут.

Через указанное время ставим на плиту сковороду, слегка смазываем ее растительным маслом и жарим сырники на среднем огне под крышкой. Сырники жарим до румяной корочки с каждой стороны. Подаем сырники со сметаной, вареньем или конфитюром.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"Творог - это очень хорошо, это прекрасный источник белка, хотя я бы посоветовала учитывать жирность творога. Яйца - отлично. Мука - если белая пшеничная - плохо, если рисовая - хорошо. Сахар - ужасно. Ваниль - хорошо. Что касается масла, то предпочтительнее использование оливкового масла, а не подсолнечного. И самое главное - я бы посоветовала не жарить сырники на сковороде, а запекать в духовом шкафу".

ЛЕНИВЫЕ ВАРЕНИКИ

Ингредиенты:

Творог - 2 пачки

Яйца - 1 шт

Мука - 4 ст. л.

Сахар – 1-2 ст. л.

Ванильный сахар - по вкусу

Сливочное масло - 50 гр.

Сметана - 100 гр.

Вода - 1,5 л.

Соль - 0,5 ч. л.

Кладем в глубокую миску творог. Добавляем яйцо, муку, сахар, соль, ванилин и перемешиваем. При желании можете воспользоваться миксером.

Вымешанное творожное тесто выкладываем на стол и формируем из него рулет. Слегка присыпаем его мукой и нарезаем на небольшие одинаковые заготовки. Все заготовки слегка присыпаем мукой.

В кастрюлю наливаем воду, добавляем щепотку соли и столько же сахара и доводим воду до кипения. В кипящую воду опускаем наши ленивые вареники и варим около 3-4 минут после закипания.

Во время варки осторожно помешиваем вареники, чтобы они не прилипли ко дну. Как только вареники начнут всплывать, при помощи шумовки вынимаем их из воды и выкладываем на блюдо.

Подаем ленивые вареники со сливочным маслом и сметаной. При желании посыпаем сверху сахаром.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"Творог и яйца - это хорошо, это белок. Что касается муки, то я посоветовала бы использовать не пшеничную, а рисовую муку. Добавление сахара нежелательно, лучше заменить сахар стевией или специальным сахарозаменителем для выпечки. Что касается сливочного масла, то в нем нет ничего плохого, если это масло высшего сорта, а не спред. Использование соли и сметаны - это нормально. В таком количестве эти продукты никак не испортят блюдо и не навредят организму".

ЗАПЕКАНКА

Ингредиенты:

Творог - 500 гр

Сахар - 3-4 ст. л.

Манка - 100 гр.

Сметана - 50 гр.

Яйцо - 2 шт.

Вишня - 100 гр.

В миску выкладываем творог. Постарайтесь выбрать максимально сухой творог. Добавляем сахар, манку, сметану и яйцо. Все как следует перемешиваем. Убираем массу в холодильник на 30 минут. За это время манка набухнет и тесто станет более плотным.

Пока тесто стоит в холодильнике, подготовим ягоды. Вишню моем, обсушиваем и удаляем косточки. Если вы будете использовать замороженные ягоды, предварительно разморозьте их и слейте сок.

Через 30 минут достаем тесто из холодильника, добавляем в него вишню и еще раз все перемешиваем. Вместо вишни вы можете использовать любые ягоды на ваш вкус. Также для этой запеканки прекрасно подойдут любые свежие фрукты, сухофрукты или цукаты.

Теперь берем форму для запекания, смазываем ее сливочным маслом и слегка присыпаем стенки манкой. Выкладываем в форму наше творожное тесто. Отправляем запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов. Время выпекания будет зависеть от мощности вашей духовки и высоты формы, которую вы используете, но в среднем на выпекание запеканки из 500 грамм творога уходит не менее 30 минут.

Как только запеканка подрумянится, достаем ее из духовки. Подаем запеканку со сметаной. При желании дополнительно декорируем наше блюдо ягодами.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"Творог и яйца - это всегда очень хорошо. Также крайне полезно употребление ягод и сметаны. Однако, не желательно добавление в творог сахара. Дело в том, что процесс гликации, т.е. соединения белка и сахара - причина многих заболеваний. Именно поэтому я рекомендую разделять белковые продукты и простые углеводы, особенно белый кристаллический сахар".

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