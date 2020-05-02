OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Instagram поделился фуд-блогер, веган Михаил Vegan.

ТУРЕЦКИЙ КРЕМ-СУП ИЗ КРАСНОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ

Ингредиенты

чечевица красная – 250 г,

репчатый лук – 1 шт,

чеснок – 3 зубчика,

картофель – 200-300 г,

морковь – 1 шт,

сливки, немолоко 250 мл,

вода (кипяток) – 1 л,⠀

соль – по вкусу,⠀

молотый черный перец – по вкусу,

сушеные травы – 1-2 ч.л.,

кориандр молотый – 1 ч.л.⠀

оливковое масло - 50 мл.

Приготовление

Чистим репчатый лук и нарезаем его мелким кубиком. Морковь чистим, моем и нарезаем кубиком. Наливаем в сковороду оливковое масло и обжариваем лук и морковь до мягкого состояния. Через 5-6 минут добавляем к овощам измельченный чеснок. Все перемешиваем, обжариваем несколько минут и убираем сковороду с огня.

Теперь ставим на плиту кастрюлю с водой, высыпаем в воду чечевицу и даем воде закипеть.

Чистим картофель, нарезаем его кубиком и высыпаем в кастрюлю к чечевице. Как только вода закипит, отправляем в кастрюлю лук и морковь. Все как следует перемешиваем. Добавляем соль и молотый перец. Варим суп 25-30 минут.

Вливаем в суп сливки и доводим массу до кипения. Варим суп до полной готовности картофеля и чечевицы

Опускаем в кастрюлю погружной блендер и перебиваем суп до состояния крема. Суп подаем к столу со свежей зеленью и жаренными шампиньонами.

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Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока

"Блюдо значительно можно улучшить, если готовить в сезон молодого картофеля (май – июль). Ценность блюда в наличии чечевицы. Это отличный источник растительных белков. Подходит для вегетарианцев и в период поста".

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