OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим рецептом в Instagram поделился фуд-блогер, веган Михаил Vegan.
ТУРЕЦКИЙ КРЕМ-СУП ИЗ КРАСНОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ
Ингредиенты
чечевица красная – 250 г,
репчатый лук – 1 шт,
чеснок – 3 зубчика,
картофель – 200-300 г,
морковь – 1 шт,
сливки, немолоко 250 мл,
вода (кипяток) – 1 л,⠀
соль – по вкусу,⠀
молотый черный перец – по вкусу,
сушеные травы – 1-2 ч.л.,
кориандр молотый – 1 ч.л.⠀
оливковое масло - 50 мл.
Приготовление
Чистим репчатый лук и нарезаем его мелким кубиком. Морковь чистим, моем и нарезаем кубиком. Наливаем в сковороду оливковое масло и обжариваем лук и морковь до мягкого состояния. Через 5-6 минут добавляем к овощам измельченный чеснок. Все перемешиваем, обжариваем несколько минут и убираем сковороду с огня.
Теперь ставим на плиту кастрюлю с водой, высыпаем в воду чечевицу и даем воде закипеть.
Чистим картофель, нарезаем его кубиком и высыпаем в кастрюлю к чечевице. Как только вода закипит, отправляем в кастрюлю лук и морковь. Все как следует перемешиваем. Добавляем соль и молотый перец. Варим суп 25-30 минут.
Вливаем в суп сливки и доводим массу до кипения. Варим суп до полной готовности картофеля и чечевицы
Опускаем в кастрюлю погружной блендер и перебиваем суп до состояния крема. Суп подаем к столу со свежей зеленью и жаренными шампиньонами.
Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока
"Блюдо значительно можно улучшить, если готовить в сезон молодого картофеля (май – июль). Ценность блюда в наличии чечевицы. Это отличный источник растительных белков. Подходит для вегетарианцев и в период поста".
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