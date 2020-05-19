Тунец: названы 5 важных причин, почему его нужно добавить в свой рацион

Добавление тунца в салаты и другие блюда увеличивает питательную ценность. Также он обеспечивает организм белками и содержит много полезных жирных кислот, минералов и витаминов группы В.

Кроме того, тунец является универсальным продуктом, который можно включать в большое количество рецептов, сообщает cocina-casera.com.

Пять питательных свойств тунца, которые вы должны знать

Отличный источник белка

На каждые 100 грамм консервированного тунца вы можете получить 27 грамм белка отличного качества и высокой биологической ценности. Это количество предполагает более 50% белка, который нужен организму ежедневно, исходя из нормы в 2000 ккал. Таким образом, тунец является отличным ингредиентом для блюд, особенно если вы хотите держать свои мышцы в тонусе или нужна дополнительная энергия для занятий спортом.

Содержит большую дозу омега-3

Эта голубая рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Они, в свою очередь, способствуют хорошей работе мозга, важны для сердечно-сосудистой системы, а также обладают противовоспалительными и антикоагулянтными свойствами.

В дополнение к этим кислотам, тунец содержит и мононенасыщенные жиры, которые также полезны для организма. Они помогают заботиться о сердце, снижая уровень "плохого" (ЛПНП) и повышая количество "хорошего" (ЛПВП) холестерина, что очень важно для поддержания здоровья.

Помогает улучшить настроение

Если вы чувствуете себя плохо и ничего не хотите делать, необходимо знать, что есть продукты, которые поднимают настроение. К ним относится тунец, так как он богат омега-3, витамином В6 и витамином В12, которые улучшают настроение и работу мозга.

Кроме того, тунец также содержит минералы, такие как селен, фосфор, магний и железо. Они обеспечивают организм энергией, а также напрямую влияют на нервную систему и мышечную деятельность.

Идеален для диеты

Благодаря большому количеству белка и низкому содержанию вредных жиров, тунец является лучшим помощником для снижения веса. Кроме того, в нем нет углеводов и он содержит лишь 180 ккал на 100 грамм, если консервируется в масле. Это означает, что вы можете включать его в свои ночные салаты, изысканные макаронные блюда или любимые нежирные омлеты.

Помогает бороться с дефицитом витамина D

Дефицит витамина D – довольно распространенное явление. Однако не нужно беспокоиться, поскольку эту ситуацию можно легко исправить благодаря пребыванию на солнце и таким продуктам, как тунец.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о жирах, которые необходимы после 40 лет