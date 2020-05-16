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Цветная капуста: раскрыты факты о ее пользе и преимуществах

9.1т
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Цветная капуста – это овощная культура, принадлежащая к большому семейству Капустные. Мягкий вкус и питательные вещества сделали ее известной во всем мире.

Ньокки, пицца, драники, рис или крылышки являются одними из привычных блюд, которые можно смело сделать из цветной капусты, сообщает goodhousekeeping.com.

Цветная капуста: раскрыты факты о ее пользе и преимуществах

Польза для здоровья

Цветная капуста богата различными фитохимическими элементами, антиоксидантами и витаминами. Среди ее главных преимуществ можно выделить:

- Снижение риска воспалений. Антиоксиданты в цветной капусте помогают защитить клетки от повреждений и окислительного стресса, который приводит к хроническим заболеваниям. Исследования также показали обратную зависимость между потреблением овощей семейства Капустные (в том числе цветной капусты) и риском возникновения нескольких хронических заболеваний.

- Снижение риска заболеваний раком. Хотя ни одна отдельная пища не связана с предотвращением или возникновением опухолевого роста, цветная капуста содержит соединение под названием сульфорафан, которое помогает блокировать неправильное развитие клеток. Употребление большого количества капустных овощей (брокколи, пак-чой, цветная, брюссельская и кудрявая капуста) в целом может снизить риск возникновения всех видов хронических заболеваний.

- Помощь в регулировании кровяного давления. Сульфорафан также связан со снижением кровяного давления. Кроме того, исследования показали преимущества капустных овощей в защите сердца и предотвращении сердечных заболеваний.

- Защита костей. Цветная капуста богата витамином К, который необходим как для минеральной плотности костей, так и для свертывания крови.

- Повышение иммунитета. Одна порция цветной капусты содержит 100% дневной нормы витамина С, который помогает поддерживать иммунитет, а также восстанавливать ДНК в организме. Витамин С также защищает организм от инфекции и даже стимулирует образование антител для борьбы с болезнями.

Учитывая низкую калорийность цветной капусты, это отличный выбор для тех, кто пытается сбросить лишний вес. Вы можете существенно сократить количество потребляемых калорий и углеводов, добавив при этом дополнительное количество клетчатки, чтобы чувствовать сытость. Кроме того, более 90% цветной капусты – это вода, которая помогает вымывать из организма токсины и сохранять увлажнение.

Также она содержит много клетчатки и небольшое количество природного сахара. В одной чашке содержится примерно шестая часть углеводов по сравнению с таким же количеством вареной пасты или риса. Это делает цветную капусту отличным вариантом для диабетиков или тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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