Цветная капуста: раскрыты факты о ее пользе и преимуществах

Цветная капуста – это овощная культура, принадлежащая к большому семейству Капустные. Мягкий вкус и питательные вещества сделали ее известной во всем мире.

Ньокки, пицца, драники, рис или крылышки являются одними из привычных блюд, которые можно смело сделать из цветной капусты, сообщает goodhousekeeping.com.

Польза для здоровья

Цветная капуста богата различными фитохимическими элементами, антиоксидантами и витаминами. Среди ее главных преимуществ можно выделить:

- Снижение риска воспалений. Антиоксиданты в цветной капусте помогают защитить клетки от повреждений и окислительного стресса, который приводит к хроническим заболеваниям. Исследования также показали обратную зависимость между потреблением овощей семейства Капустные (в том числе цветной капусты) и риском возникновения нескольких хронических заболеваний.

- Снижение риска заболеваний раком. Хотя ни одна отдельная пища не связана с предотвращением или возникновением опухолевого роста, цветная капуста содержит соединение под названием сульфорафан, которое помогает блокировать неправильное развитие клеток. Употребление большого количества капустных овощей (брокколи, пак-чой, цветная, брюссельская и кудрявая капуста) в целом может снизить риск возникновения всех видов хронических заболеваний.

- Помощь в регулировании кровяного давления. Сульфорафан также связан со снижением кровяного давления. Кроме того, исследования показали преимущества капустных овощей в защите сердца и предотвращении сердечных заболеваний.

- Защита костей. Цветная капуста богата витамином К, который необходим как для минеральной плотности костей, так и для свертывания крови.

- Повышение иммунитета. Одна порция цветной капусты содержит 100% дневной нормы витамина С, который помогает поддерживать иммунитет, а также восстанавливать ДНК в организме. Витамин С также защищает организм от инфекции и даже стимулирует образование антител для борьбы с болезнями.

Учитывая низкую калорийность цветной капусты, это отличный выбор для тех, кто пытается сбросить лишний вес. Вы можете существенно сократить количество потребляемых калорий и углеводов, добавив при этом дополнительное количество клетчатки, чтобы чувствовать сытость. Кроме того, более 90% цветной капусты – это вода, которая помогает вымывать из организма токсины и сохранять увлажнение.

Также она содержит много клетчатки и небольшое количество природного сахара. В одной чашке содержится примерно шестая часть углеводов по сравнению с таким же количеством вареной пасты или риса. Это делает цветную капусту отличным вариантом для диабетиков или тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

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