"Цезарь" на новый лад: оригинальный рецепт от блогера

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михал Vegan. Рецепт комментирует диетолог Ольга Набока.

САЛАТ "ЦЕЗАРЬ" НА НОВЫЙ ЛАД

Ингредиенты

тофу - 300 гр,

чеснок - 2 зубчика,⠀

соевый соус - 7-10 ст. л,⠀

водоросли нори - 1 лист,⠀

салат ромен (романо) - 1 уп,⠀

помидоры черри - 6-8 шт,

постный майонез - 200 мл,⠀

поджаристый белый хлеб - пол батона,⠀

соль и перец - по вкусу.⠀

Приготовление

На большое блюдо выкладываем листья салата, помидоры, поджаренный тофу и гренки. Добавляем соль и перец по вкусу.

Берем блендер, отправляем туда лист нори и 100 мл. воды, два зубчика чеснока, майонез и соевый соус. Все взбиваем до однородного состояния. Поливаем салат соусом и подаем к столу.

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Врач-диетолог Ольга Набока

Если использовать майонез домашнего приготовления и бездрожжевой хлеб, то вполне допустимо при лишнем весе. В таком случае рекомендую на дневной перекус.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.