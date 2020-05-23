"Цезарь" на новый лад: оригинальный рецепт от блогера
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделился фуд-блогер Михал Vegan. Рецепт комментирует диетолог Ольга Набока.
САЛАТ "ЦЕЗАРЬ" НА НОВЫЙ ЛАД
Ингредиенты
тофу - 300 гр,
чеснок - 2 зубчика,⠀
соевый соус - 7-10 ст. л,⠀
водоросли нори - 1 лист,⠀
салат ромен (романо) - 1 уп,⠀
помидоры черри - 6-8 шт,
постный майонез - 200 мл,⠀
поджаристый белый хлеб - пол батона,⠀
соль и перец - по вкусу.⠀
Приготовление
На большое блюдо выкладываем листья салата, помидоры, поджаренный тофу и гренки. Добавляем соль и перец по вкусу.
Берем блендер, отправляем туда лист нори и 100 мл. воды, два зубчика чеснока, майонез и соевый соус. Все взбиваем до однородного состояния. Поливаем салат соусом и подаем к столу.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Врач-диетолог Ольга Набока
Если использовать майонез домашнего приготовления и бездрожжевой хлеб, то вполне допустимо при лишнем весе. В таком случае рекомендую на дневной перекус.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.