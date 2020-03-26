Трюки, помогающие выиграть битву с голоданием во время диеты

Голод – главный враг благих намерений, если вы решили сесть на диету.

Однако необходимо знать причины, которые заставляют вас есть. И различать, является ли это голодом из-за нехватки пищи или это ощущение, связанное с беспокойством, неуверенностью или сокращением калорий.

В условиях неопределенности, как социальной, так и личной, происходит снижение выработки гормонов, отвечающих за радость, отсутствие которых может вызвать стресс, голод и беспокойство.

Есть продукты, которые оказывают насыщающее действие и помогают контролировать голод – например, бобовые или овсяные хлопья. Однако, если это раздражающее чувство затянется, вы можете помочь себе одним из этих приемов.

Вода

Питьевая вода имеет двойную пользу для вашего организма. Она питает ее, помогает выполнять жизненно важные функции и вызывает чувство сытости. Вы можете приправить воду лимоном, имбирем, огурцом и некоторыми специями, такими как куркума или корица. Лучше не использовать никаких подсластителей, однако если сильно хочется – добавьте немного меда.

Смузи

Приготовьте легкие смузи из низкокалорийных фруктов или овощей. Свежевыжатый апельсиновый сок или зеленый листовой овощной коктейль обеспечивают питательные вещества и устраняют чувство голода.

Настойки

Различные настойки помогают уменьшить чувство постоянного голода. Например, вы можете пить пассифлору, настойку валерианы или лимонный бальзам, так как они снижают уровень тревоги и помогают уснуть.

Жевательная резинка

Жевательная резинка без сахара помогает уменьшить беспокойство и желание есть. Это еще один дополнительный способ в качестве ресурса, обеспечивающего "выживание" вашей диеты.

Ешьте каждые 3-4 часа

Это лучший способ уменьшить беспокойство и перейти к двум основным приемам пищи, обеду и ужину, с меньшим чувством голода. Ищите легкие продукты, которые не содержат много калорий, а также повышают уровень серотонина. Ананас, шпинат, тофу, спаржа и бананы необходимы в любой диете, поскольку увеличивают уровень этого вещества в организме, а также помогают избежать переедания и позднего приема пищи.

Отвлеките свое тело и разум

Пока вы следуете рекомендациям диетолога, и чувство голода, которое испытываете, является результатом изменения привычек, а не нехватки основных продуктов питания, вы можете помочь себе самостоятельно. Это касается внешних факторов, которые вызывают кратковременные изменения. Займитесь чем-то новым и интересным, отличным от того, что делали раньше.

Остерегайтесь

Избегайте "волшебных" напитков и способов, которые обещают сжечь жир или заменить еду. Если хотите выбрать смузи вместо пищи, сначала проконсультируйтесь с диетологом. Кроме того, старайтесь не употреблять алкоголь, так как он имеет пустые калории, которые не приносят никаких питательных веществ. Также не рекомендуется употреблять сладкие напитки.

Во многих случаях речь идет не о том, чтобы оставаться голодным, а о том, чтобы чувствовать себя хорошо и нормально спать, когда соблюдаете диету и ограничиваете потребление любимых продуктов. В свою очередь, намного удобнее довериться специалисту, чтобы знать, сколько килограммов целесообразно потерять и как это лучше всего сделать, утверждает Hola.com.

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