Три уникальных рецепта ко Дню матери

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепты вкусных блюд, которые можно приготовить ко Дню матери.

КЛУБНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК

Рецепт предоставлен каналом "На кухне".

Ингредиенты

крекеры - 14 шт,

сливочное масло растопленное - 80 гр,

сахар - 3 ст.л,

какао - 2-3 ст.л,

клубника - 900 гр,

сахар - 150 гр,

желатин - 10 гр,

сливочный сыр - 560 гр.

Приготовление

Клубнику моем и слегка взбиваем блендером, сохраняя вид кусочков. Отправляем ее на сито и посыпаем сахаром (3 столовые ложки). Пока она будет стекать, в процессе можно перемешивать фрукты в сите ложкой. Далее нам понадобится крекер. Его нужно максимально измельчить, добавляем 3 столовые ложки сахара, щепотку соли и 2-3 столовые ложки какао.

Перемешиваем сухую смесь и вливаем сюда предварительно растопленное сливочное масло. Замешиваем тесто. В форму для выпекания выкладываем основу из крекеров. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5-8 минут.

Далее возвращаемся к клубнике. Ягоды отправляем в блендер. Сок разделяем на две части. Сначала в маленькую тарелку отправляем 7-8 столовых ложек сока, засыпаем в него желатин и отставляем, чтобы он "набух". Остальную часть сока выливаем в кастрюльку и ставим на огонь. Вывариваем сок до загустения. Теперь в этот сок всыпаем примерно 80 граммов сахара и вымешиваем до полного растворения. Сюда также отправляем желатин, и все понемногу размешиваем до однородности.

Взбитую в блендере клубнику пропускаем через сито. Далее нам понадобится сливочный сыр. Его смешиваем с клубничной массой и взбиваем миксером. После этого в творожную массу добавляем желе. Творожную массу отправляем в формочку с крекерной основой. Ставим чизкейк в холодильник на ночь.

БРАУНИ С ЯГОДАМИ

Рецепт предоставлен каналом "готовим с Любовью".

Ингредиенты

горький шоколад - 100 гр,

пшеничная мука - 150 гр,

масло сливочное - 120 гр,

разрыхлитель - 1 ч.л,

творог - 300 гр,

яйца - 4 шт,

сахар - 6 ст. л,

ванильный сахар - 2 упаковки,

ягоды - 300 гр.

Приготовление

На водяной бане или в микроволновке растапливаем 100 граммов черного шоколада и 120 граммов сливочного масла. Далее в отдельной емкости смешиваем 2 яйца, две столовые ложки обычного сахара и одну упаковку ванильного сахара. Соединяем яичную массу с шоколадной. Добавляем пшеничную муку (150 г) и одну чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем до однородной консистенции.

Теперь в чашу блендера помещаем 300 граммов творога, 4 столовые ложки сахара и 2 яйца, а также всыпаем одну пачку ванильного сахара. Взбиваем массу.Форму для выпечки застилаем паргаментом и смазываем сливочным маслом. Первым слоем равномерно по форме распределяем шоколадное тесто. Второй слой - творожная масса. Третий слой - ягоды.

Выпекаем брауни в духовке разогретой до 180 градусов. Примерное время выпекания около 40 минут.

ТОРТ "ТРОПИКАНКА"

Рецепт предоставлен фуд-блогером Ольгой Матвей.

Ингредиенты

воды - 1 стакан,

крахмал - 3 ст.л,

молоко - 350 гр,

пшеничная мука - 1,5 стакана,

сливочное масло - 250 гр,

соль - щепотка,

яйца - 9 шт,

сахар - 250 гр,

ванилин - по вкусу,

белок - 3 шт,

ягоды - по вкусу.

Приготовление

В кастрюлю наливаем один стакан воды. Немного подсаливаем. Когда вода начнет закипать, кладем 100 гр. сливочного масла. Как только масло полностью растает, всыпаем один стакан просеянной муки. При этом очень важно массу непрерывно перемешивать. После того, как масса загустеет, в нее постепенно вводим 6 яиц.

Делаем коржи в виде решетки, рисуя тестом на пергаменте и выпекаем при 180 градусах в течение 15 минут.

В это время приготовим крем. Для этого в глубокую тарелку вбиваем 3 яйца. Добавляем ванильный сахар и 150 гр. обычного сахара. Перемешиваем компоненты до однородности и ставим емкость на средний огонь. После этого в крем всыпаем две столовые ложки просеянной пшеничной муки. Перемешиваем до однородности и сразу всыпаем три столовые ложки крахмала. Далее вливаем в массу молоко. При этом крем активно перемешиваем венчиком. Он должен значительно загустеть. Полностью остужаем крем.

Параллельно с этим миксером взбиваем 250 гр. сливочного масла. В полученную массу отправляем заварной крем. Взбиваем все миксером. В крем по желанию можно добавить коньяк. Коржи охлаждаем, смазываем кремом и перекладываем ягодами и фруктами. Украшаем торт свежими фруктами.

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