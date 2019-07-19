Три рецепта самой вкусной пиццы на ужин

Многие привыкли заказывать пиццу в ресторанах и кафе, однако данное блюдо можно приготовить дома, используя заранее подготовленные ингредиенты.
OBOZREVATEL. Smak подготовил для вас подборку трех рецептов самой вкусной пиццы, которую вы можете приготовить на ужин.
Пицца с курицей
Использование куриного мяса в качестве ингредиента для приготовления домашней пиццы сделает ваше блюдо по-настоящему ярким и изысканным. Пицца с курицей обладает невероятным ароматом и насыщенным вкусом.
Пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления данного блюда вы можете прочитать по этой ссылке.
Пицца с морепродуктами
В последние годы такая пицца добилась чрезвычайной популярности, прежде всего, из-за своей необычной начинки, в которой вкусные креветки и мидии спрятаны под нежным слоем сыра.
Подробный рецепт приготовления пиццы с морепродуктами можно найти здесь.
Пицца с фаршем
Во многих заведениях мы можем пиццу с разнообразной начинкой, однако домашнюю пиццу с говяжьим фаршем с сыром можно назвать своеобразной новинкой, с приготовлением которой справится практически любая хозяйка.
Как приготовить домашнюю пиццу с фаршем, и какие для этого нужны ингредиенты, вы узнаете по следующей ссылке.
Между тем ранее опытный кулинар рассказал, как приготовить самую вкусную пиццу.
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