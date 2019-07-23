Три рецепта очень вкусных десертов из кабачков

Несмотря на то, что традиционно кабачки используют при приготовлении основных блюд, их можно вкусно приготовить и как десерт.

OBOZREVATEL.Smak собрал три удачных рецепта приготовления пирога, маффинов и запеканки с кабачками.

Стоит заметить, что кабачки прекрасно сочетаются с мучными изделиями, в частности, их часто используют при приготовлении пирогов, - хотя он получается довольно-таки оригинальным, блюдо быстро может полюбиться всей вашей семье.

Полный список ингредиентов и пошаговые инструкции по приготовлению с фото смотрите по этой ссылке.

Очень интересной на вкус получается запеканка из кабачков, которую, приготовив по нашему рецепту, можно использовать даже в диетическом питании.

Самым простым в приготовлении десертом, пожалуй, являются маффины с кабачками, - для их готовки нужно всего около получаса, при этом, в итоге получается угощение сразу на компанию людей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал отличный рецепт приготовления блинчиков с кабачками.

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