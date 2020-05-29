Три продукта, помогающие бросить курить

Имбирь, шоколад и молоко помогут людям, имеющим зависимость от курения, избавиться от этой вредной привычки.

Имбирь. При желании закурить кусочек имбиря тщательно разжуйте. Специфический привкус этого продукта подавит желание потянуться за сигаретой. Помимо этого, вы можете заварить имбирный чай с лимоном и медом.

Черный шоколад Getty

Черный шоколад. Отлично подходит для людей, борющихся со своей пагубной привычкой. Прекрасно избавляет от стресса, вызванного отменой поступления никотина в организм. Кусочек плитки черного шоколада с высоким содержанием какао и без сахара отлично притупляет аппетит и предотвращает переедание, утверждает издание gotovim-edim.ru.

Молоко Foodandmood

Молочная продукция. Вкус табака в сочетании с молоком у многих вызывает отвращение. Ешьте больше молочных продуктов – и бросить курить станет значительно проще.

Как сообщал OBOZREVATEL, овощи, фрукты, рыбу, орехи и бобовые в обязательном порядке должны употреблять люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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