Три продукта, которые лучше не покупать в магазине

Многие супермаркеты, пытаясь продать залежалый товар, прибегают к различным уловкам, чтобы побыстрее избавиться от таких продуктов.

Ниже специалисты по питанию приводят те из них, которые не нужно приобретать ни в коем случае.

Сырные и колбасные нарезки

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Определить свежесть продуктов, которые расфасованы в вакуумные упаковки, практически невозможно. А магазины могут на этикетке поставить любой срок годности, поэтому от таких товаров необходимо отказаться в первую очередь, чтобы не рисковать своим здоровьем.

Черные оливки

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Эксперты по питанию утверждают, что большинство черных оливок, которые продаются в банках, на самом деле те же зеленые, только покрашенные в черный цвет при помощи глюконата железа. Это вещество оказывает на организм человека негативное влияние при регулярном употребление этого продукта. Естественно, если вы любите оливки, лучше покупать зеленые, советует msn.com.

Орехи

Орехи Getty

Несмотря на то что у орехов достаточно большой срок хранения, в магазинах, которые ими торгуют, не очень следят за этим. А между тем, через определенное время в орехах начинает образовываться опасный фермент, который может серьезно навредить здоровью.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты по питанию назвали самые полезные продукты на Земле, которые улучшают работу нашего организма и сохраняют здоровье.

Первое место занял обычный лимон. По мнению диетологов, этот фрукт обладает мощными антиоксидантными свойствами, влияет на уровень холестерина, снимает воспалительные процессы и помогает связкам сохраняться эластичными.

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